سخنگوی طالبان با اشاره به نقش آمریکا در تحولات اخیر، مدعی شد پاکستان با ایجاد بحران در مرزها در پی فراهم‌سازی زمینه برای بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام است.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام‌آباد، سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به نقش آمریکا در تحولات اخیر، مدعی شد که پاکستان با ایجاد بحران در مرزها، در پی فراهم‌سازی زمینه‌ای برای بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام است.

او در مصاحبه با رسانه پاکستانی خیبرنیوز گفت: «در حالی که آمریکا بگرام را می‌خواهد، پاکستان خاک افغانستان را بمباران می‌کند، به کابل بی‌حرمتی می‌کند و مذاکرات را به بن‌بست می‌کشاند.»

مجاهد در ادامه گفته است که هیئت پاکستانی در مذاکرات اخیر از پذیرش مهاجرین پاکستانی ساکن افغانستان خودداری کرده است. طالبان پیشنهاد داده بود که در صورت نگرانی اسلام‌آباد، این مهاجرین به کشورشان بازگردانده شوند؛ اما این پیشنهاد رد شد.

سخنگوی طالبان بار دیگر بر تمایل خود به حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی تأکید کرد و گفت: «خواستار گفت‌وگو هستیم، نه جنگ.» وی تأکید کرد که خاک افغانستان تهدیدی برای همسایگان نیست و طالبان اجازه فعالیت به اعضای تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) نمی‌دهد.

در همین حال، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، اعلام کرده که تا زمانی که طالبان از حمایت تی‌تی‌پی دست نکشد، روابط عادی نخواهد شد. اسلام‌آباد همچنین طالبان را «نیروی نیابتی هند» خواند.

با وجود اختلافات، دو طرف در پایان مذاکرات استانبول از ۲۵ تا ۳۰ اکتبر، بر تمدید آتش‌بس توافق کردند. قرار است جزئیات اجرایی آتش‌بس در نشست سطح عالی روز ۶ نوامبر بررسی شود.

مجاهد در بخش دیگری از این مصاحبه، بر حق افغانستان در مدیریت منابع آبی تأکید کرد و گفت همان‌طور که پاکستان منابع خود را مدیریت می‌کند، افغانستان نیز حق دارد بر رودخانه‌هایش سد و پروژه‌های توسعه‌ای احداث کند.

