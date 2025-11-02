انسیه فروغی می‌گوید که ما می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات قهرمانی جهان برای ایران به دست آوریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - انسیه فروغی  قهرمان اسکیت رولرفری استایل (اگرسیو)  در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت برای حضور در مسابقات  قهرمانی جهان  اظهار کرد:  این مسابقات  به میزبانی پیست اسکیت  پارک لیو  آب و آتش برگزار شد. سطح مسابقات عالی هست و  برگزاری مسابقات از کیفیت  خوبی برخوردار است و این مسابقات  در زمان مشخص  برگزار شد.

فروغی درباره رقبایش در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولرفری استایل گفت: رقبای سرسختی داشتم و همه تمرینات خود را انجام داده بودند و یکی از رقیبانم «سحر زلقی» بود که در این مسابقات درخشید.

او درباره اینکه به نظرش در لیست تیم ملی اسکیت رولرفری استایل قرار می‌گیرد، بیان کرد: تعداد دختران ما در این رشته ورزشی کم است، اما همه داریم در سطح خوبی بازی می‌کنیم و ان شاء الله هر ۳ نفر بتوانیم برای اردوی تیم ملی اسکیت انتخاب شویم. اگرقسمت باشد و برای مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شدم، سعی می‌کنم خودم را در این مسابقات نشان بدهم.  

فروغی درباره اینکه شناختی از حریفان خود در  مسابقات قهرمانی  جهان اسکیت رولرفری استایل دارد، گفت: رقبای قوی دارم و همه خفن هستند. بیشترین رقبایم از ژاپن هستند و آسیایی‌ها از اروپایی‌ها بیشتر رشد کردند. البته در اروپا هم رقیبان زیادی داریم و ورزشکاران اسپانیا و  فرانسه خیلی خوب  هستند.

قهرمان اسکیت رولرفری استایل درباره اینکه چه هدفی  در مسابقات جهانی دارد، گفت: ما باید نشان بدهیم که در ایران حتی با امکانات کم هم داریم تلاش خود را می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم که به آنجا می‌رویم،   صددرصد اول می‌شویم، اما می‌توانیم رنکینگ خوبی برای ایران به دست آوریم.  

او درباره اینکه از مسئولان ورزش و فدراسیون اسکیت چه انتظاری دارد، گفت: از آنها درخواست دارم که بیشتر رشته اسکیت فری استایل را حمایت کنند و ما را به کمپ و مسابقات بفرستند تا تجربیات بیشتری کسب کنیم و برای مسابقات مهمی  که  پیش رو داریم آماده شویم. ما امکانات کمی در اینجا داریم و نمی‌شود به همین اسکیت پارک لیو آب و آتش اکتفا کرد. ما نیاز داریم که در کشور‌های دیگر تمرین کنیم و مسابقه بدهیم تا سطحمان بالاتر برود.

قهرمان اسکیت رولرفری استایل بیان کرد: بعد از اینکه نفرات برتر در  مسابقات انتخابی مشخص شدند، فدراسیون اسکیت نفرات برتر را به اردو دعوت می‌کند و  در اردو سنجیده می‌شویم تا ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانی مشخص شوند.

او در پایان گفت: از مربیان خود ارزانلو و قوانلو پور تشکر می‌کنم که ما را در این مسیر دارند حمایت می‌کنند و باعث پیشرفت ما می‌شوند. همچنین  از فدراسیون اسکیت که دارد برای ما مسابقه برگزار می‌کند و توجهشان به این رشته ورزشی بیشتر شده است، قدردانی می کنم. 

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، اسکیت فری استایل
خبرهای مرتبط
هنرجو: قرعه ما سخت بود و سطح مسابقات بالا؛ برخی انتقاد‌ها فاقد پشتوانه است
سواری: روند مدال‌آوری اسکیت ایران را در چنگدو ادامه می‌دهیم
بازی‌های جهانی چنگدو؛
شمارش معکوس برای آغاز رقابت ۴ ملی پوش اسکیت ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
فنونی‌زاده: باکیچ یاد و خاطره شوت‌های کریم باقری را برای ما زنده کرد
کرمونزه ۱ - ۲ یوونتوس/ شروع شیرین اسپالتی روی نیمکت بانوی پیر
‌می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات جهانی برای ایران به دست آوریم
آخرین اخبار
‌می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات جهانی برای ایران به دست آوریم
کرمونزه ۱ - ۲ یوونتوس/ شروع شیرین اسپالتی روی نیمکت بانوی پیر
فنونی‌زاده: باکیچ یاد و خاطره شوت‌های کریم باقری را برای ما زنده کرد
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
ایران «جام جهانی شطرنج گوا» را با پیروزی آغاز کرد
از واکنش کری تا لبرون جیمز به خشونت پلیس آمریکا + فیلم
عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی
سومی ایران در رقابت‌های تنیس فجیره
مروری بر حواشی و اتفاقات کشتی فرنگی و آزاد در هفته اخیر + فیلم
از صعود به فینال تنیس ایتالیا تا اخبار مربوط به لیگ برتر بسکتبال در ورزش بانوان + فیلم
پایان همکاری مهرداد خانبان با پرسپولیس
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با استقلال خوزستان
پایان مسابقات اسکیت اینلاین هاکی با معرفی تیم‌های برتر
تیم‌های مدال‌آور مسابقات ژیمناستیک مشخص شدند
اعزام تیم ملی مطابق مقررات کمیته ملی المپیک بود
روایت والیبالیست روس از حادثه برای صابر کاظمی
آخرین وضعیت مصدومیت سردار آزمون در امارات
بحران استقلال در بازی با الوحدات/ جانشین کوشکی چه بازیکنی خواهد بود؟
محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد
تغییر جدول لیگ برتر فوتبال/ سه امتیاز کسر شده به تیم‌های لیگ برتری بازمی‌گردد
اعلام زمان قرعه‌کشی یک شانزدهم جام حذفی
تحلیل رسانه یونانی از نقش طارمی در المپیاکوس
اتحادیه جهانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهانی ۲۰۱۵ را تایید کرد
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل از فردا