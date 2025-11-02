باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - انسیه فروغی قهرمان اسکیت رولرفری استایل (اگرسیو) در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اظهار کرد: این مسابقات به میزبانی پیست اسکیت پارک لیو آب و آتش برگزار شد. سطح مسابقات عالی هست و برگزاری مسابقات از کیفیت خوبی برخوردار است و این مسابقات در زمان مشخص برگزار شد.

فروغی درباره رقبایش در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولرفری استایل گفت: رقبای سرسختی داشتم و همه تمرینات خود را انجام داده بودند و یکی از رقیبانم «سحر زلقی» بود که در این مسابقات درخشید.

او درباره اینکه به نظرش در لیست تیم ملی اسکیت رولرفری استایل قرار می‌گیرد، بیان کرد: تعداد دختران ما در این رشته ورزشی کم است، اما همه داریم در سطح خوبی بازی می‌کنیم و ان شاء الله هر ۳ نفر بتوانیم برای اردوی تیم ملی اسکیت انتخاب شویم. اگرقسمت باشد و برای مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شدم، سعی می‌کنم خودم را در این مسابقات نشان بدهم.

فروغی درباره اینکه شناختی از حریفان خود در مسابقات قهرمانی جهان اسکیت رولرفری استایل دارد، گفت: رقبای قوی دارم و همه خفن هستند. بیشترین رقبایم از ژاپن هستند و آسیایی‌ها از اروپایی‌ها بیشتر رشد کردند. البته در اروپا هم رقیبان زیادی داریم و ورزشکاران اسپانیا و فرانسه خیلی خوب هستند.

قهرمان اسکیت رولرفری استایل درباره اینکه چه هدفی در مسابقات جهانی دارد، گفت: ما باید نشان بدهیم که در ایران حتی با امکانات کم هم داریم تلاش خود را می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم که به آنجا می‌رویم، صددرصد اول می‌شویم، اما می‌توانیم رنکینگ خوبی برای ایران به دست آوریم.

او درباره اینکه از مسئولان ورزش و فدراسیون اسکیت چه انتظاری دارد، گفت: از آنها درخواست دارم که بیشتر رشته اسکیت فری استایل را حمایت کنند و ما را به کمپ و مسابقات بفرستند تا تجربیات بیشتری کسب کنیم و برای مسابقات مهمی که پیش رو داریم آماده شویم. ما امکانات کمی در اینجا داریم و نمی‌شود به همین اسکیت پارک لیو آب و آتش اکتفا کرد. ما نیاز داریم که در کشور‌های دیگر تمرین کنیم و مسابقه بدهیم تا سطحمان بالاتر برود.

قهرمان اسکیت رولرفری استایل بیان کرد: بعد از اینکه نفرات برتر در مسابقات انتخابی مشخص شدند، فدراسیون اسکیت نفرات برتر را به اردو دعوت می‌کند و در اردو سنجیده می‌شویم تا ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانی مشخص شوند.

او در پایان گفت: از مربیان خود ارزانلو و قوانلو پور تشکر می‌کنم که ما را در این مسیر دارند حمایت می‌کنند و باعث پیشرفت ما می‌شوند. همچنین از فدراسیون اسکیت که دارد برای ما مسابقه برگزار می‌کند و توجهشان به این رشته ورزشی بیشتر شده است، قدردانی می کنم.