جشنواره انار در اردستان + فیلم

برداشت انار از باغ‌های شهرستان اردستان استان اصفهان آغاز شده است و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سطح زیر کشت میوه انار در اردستان بالغ بر ۳۰۰ هکتار است و پیش بینی می‌شود حدود ۲۰ تا ۲۵ تن در هکتار انار برداشت شود.

 

