مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی گفت: با توجه به نزدیک شدن زمان جفت‌گیری یوزپلنگ آسیایی و پیشگیری از وارد شدن استرس به آن، سایت تکثیر در اسارت این گونه از اواخر هفته گذشته قرنطینه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- باقر نظامی مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی گفت: فصل جفت‌گیری یوزپلنگ آسیایی از اواخر پاییز تا اوایل زمستان است بنابراین سایت تکثیر در اسارت یوز را از ۱۵ آبان به‌طور کامل قرنطینه کردیم حتی تردد محیط بانان به سایت محدودتر شده است تا به حیوان استرس وارد نشود و برای جفت‌گیری آماده شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پایش زیستگاه‌های یوز که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته بود، گفت: طی بیش از ۲۰ سال گذشته یعنی از زمان آغاز پروژه حفاظت از یوز آسیایی تاکنون، زیستگاه‌های غربی خراسان رضوی برای یافتن یوز پایش نشده است. ما همیشه پارک ملی توران و زیستگاه‌های حساس را پایش کرده‌ایم این در حالیست که یوزپلنگ در این مکان زاد و ولد و جمعیت آن افزایش پیدا می‌کند، اما برخی از آنها با خروج از زیستگاه توران و محدوده استان سمنان از بین می‌روند یا هیچ خبری از آنها نخواهیم داشت بنابراین ما به‌شدت به دنبال این هستیم که محدوده‌های «بافر» یعنی محدوده‌هایی که بین زیستگاه‌های یوزپلنگ و اغلب مناطق آزاد هستند را در اولویت حفاظت قرار دهیم.

مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی با بیان اینکه ازغرب خراسان رضوی، از جنوب منطقه میان‌دشت تا مرز خراسان جنوبی را سعی کرده‌ایم به‌طور کامل پایش میدانی کنیم، اظهار کرد: قرار است این مناطق را دوربین‌گذاری بکنیم علاوه بر آن با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت خودرویی محیط بانان استان خراسان رضوی را در سال جاری ارتقا می‌دهیم.

وی درباره وضعیت کنونی تجهیزات و محیط بانان زیستگاه‌های یوز گفت: در حال حاضر کیفیت تجهیزات ضعیف و سن محیطبانان بالاست. ما باید آنان را با نیرو‌های محلی جایگزین کنیم. به‌شدت به دنبال استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی هستیم تا بتوانیم تعداد حافظان طبیعت را افزایش دهیم. در شش ماه نخست سال جاری هشت همیار محیط زیست جذب کردیم. قصد داریم ۱۰ نفر را به نیرو‌های حفاظتی نایبندان طبس و چهار- پنج نفر را برای خراسان رضوی جذب کنیم.

 نظامی اضافه کرد: ما به استان خراسان جنوبی سفر و سعی کردیم تا زیستگاه‌های یوز در این استان را طی یک هفته بررسی کنیم. با مسوولان معادن این محدوده صحبت کردیم تا از بخش مسئولیت اجتماعی، بودجه جذب همیار محیط زیست را تامین کنند علاوه بر آن در ماه جاری یک دستگاه خودرو برای پایش به این منطقه اختصاص داده شده است.

نصب دوربین‌های تله‌ای در زیستگاه یوز در دستور کار

مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی با بیان اینکه قرار است زیستگاه یوز در استان خراسان جنوبی را طی یکی دو ماه آینده دوربین‌گذاری و از دوربین‌های تله‌ای استفاده کنیم، اظهارکرد: در محدوده نایبندان طبس استان خراسان جنوبی بین ۷۰ تا ۹۰ دوربین تله‌ای نصب خواهیم کرد. دوربین‌ها آماده شده‌اند و پیگیر دریافت مجوز از مراجع مربوطه برای نصب آنها هستیم.

نظامی درباره علت دوربین‌گذاری زیستگاه‌های خارج از استان سمنان اظهارکرد: این موضوع برای ما مبهم است که یوزپلنگ‌هایی که در این مناطق دیده شده‌اند آیا از توران به این مناطق رفته‌اند یا در آن‌جا متولد شده‌اند؟

وی تاکید کرد: وضعیت حفاظت از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در خراسان جنوبی و خراسان رضوی خیلی ضعیف بوده است و ما باید آن را به‌شدت تقویت وسعی کنیم در عین حفظ زیستگاه اصلی یعنی توران به زیستگاه‌های اطراف بپردازیم تا امکان تلف شدن یوزپلنگ‌ها پس از خروج از توران را کاهش دهیم.

مدیر پروژه حفاظت از یوز آسیایی درباره وضعیت جذب کمک‌های بین‌المللی برای پیشبرد پروژه حفاظت از یوز آسیایی اظهارکرد: با توجه به حساسیت موجود در حال حاضر اصلا چنین کمک‌هایی نداریم. با برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) سه جلسه برگزار کرده‌ایم، اما زیر بار کل پروژه نرفت و فقط قصد دارند بخش تحقیقات را پوشش دهند، اما ما معتقدیم یا «همه یا هیچ».

نظامی در پایان گفت: با وجود اینکه من خودم یک فرد دانشگاهی هستم ولی در حال حاضر معتقدم تحقیقات در این فاز در اولویت ما نیست و پس از ۲۰ سال فعالیت در حوزه یوزپلنگ آسیایی، دانش ما درباره این گونه کم نیست بلکه اکنون «حفاظت» در اولویت است. به هر حال برای پایش و پژوهش با دانشگاه‌ها، دانشجویان و محققان همکاری می‌کنیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: محیط زیست ، یوز
آئین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی هنوز اجرایی نشده است
باید‌ها و نباید‌هایی که باید برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ‌ها انجام داد + فیلم
مشاهده و ثبت تصویر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در خراسان جنوبی
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
