ماموران انتظامی هرمزگان قاتل زن ۷۰ ساله هرمزگانی را پس از دو ماه دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: بانوی ۷۰ ساله اهل یکی از روستا‌های شهرستان حاجی آباد ۲۴ شهریور بر اثر ضربه به سر و خون‌ریزی شدید در منزل مسکونی‌اش جان باخت که پیگیری این موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ تیمور دولتیاری افزود: در بررسی‌های اولیه با توجه به مفقود شدن برادرزاده مقتول پس از حادثه، فرضیه ارتکاب قتل توسط وی تقویت شد.

وی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از روش‌های تخصصی پلیسی، مخفیگاه متهم در تهران شناسایی و بررسی‌ها نشان داد که وی قصد فروش طلا و جواهرات متعلق به مقتول را داشته است.

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان افزود: در عملیات غافلگیرانه، متهم دستگیر و برای ادامه روند رسیدگی به پرونده، به استان منتقل شد.

سرهنگ تیمور دولتیاری گفت: متهم در بازجویی‌های اولیه، با مشاهده مستندات موجود و پس از تفهیم اتهام، به ارتکاب قتل با انگیزه اختلاف خانوادگی و سرقت طلا و جواهرات اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

