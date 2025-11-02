باشگاه خبرنگاران جوا؛ علیرضا شریفی- نجاه‌ونهمین محفل بیان خاطرات مجاهدان افغانستانی با حضور خانواده‌های شهدا و مجاهدین سابق افغانستان در مشهد برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان با مرور خاطرات دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی، یاد و نام شهدا و مجاهدان آن دوران را گرامی داشتند.

جمعی از جوانان حاضر در محفل نیز با تأکید بر رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های مجاهدین افغانستان گفتند: این‌گونه نشست‌ها یادآور اتفاقات و تجربیاتی است که در نسل‌های گذشته رقم خورده است. ما با حضور در این محافل، در کنار بزرگان، تلاش می‌کنیم ذهن خود را نسبت به واقعیت‌های آن دوران روشن‌تر کرده و فاصله میان نسل جوان و پیشکسوتان را کمتر کنیم.

علی‌اکبر فراهی، از مجاهدان سابق، در سخنان خود اظهار داشت:

«دولت‌ها وظیفه دارند راه شهدا، به‌ویژه شهدای مبارزه با اشغالگران شوروی را گرامی بدارند، زیرا هر جامعه‌ای که فرهنگ شهادت و مقاومت در آن زنده نگه داشته شود، در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان موفق‌تر عمل خواهد کرد. با معرفی شهدا، نسل جوان می‌تواند با الگوهای حقیقی آشنا شود و در برابر دشمنان و تهدیدها هوشیارتر بماند.»

در ادامه این مراسم، یاد و خاطره ۱۸ شهید حوزه غرب افغانستان که در سال‌های جهاد افغانستان به شهادت رسیده بودند، گرامی داشته شد. این مراسم از سوی هیئت رزمندگان حزب‌الله افغانستان برگزار گردید.