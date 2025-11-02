پنجاه‌ونهمین محفل بیان خاطرات مجاهدان افغانستانی با محوریت فرهنگ شهادت و مقاومت در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوا؛ علیرضا شریفی- نجاه‌ونهمین محفل بیان خاطرات مجاهدان افغانستانی با حضور خانواده‌های شهدا و مجاهدین سابق افغانستان در مشهد برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان با مرور خاطرات دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی، یاد و نام شهدا و مجاهدان آن دوران را گرامی داشتند.

جمعی از جوانان حاضر در محفل نیز با تأکید بر رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های مجاهدین افغانستان گفتند: این‌گونه نشست‌ها یادآور اتفاقات و تجربیاتی است که در نسل‌های گذشته رقم خورده است. ما با حضور در این محافل، در کنار بزرگان، تلاش می‌کنیم ذهن خود را نسبت به واقعیت‌های آن دوران روشن‌تر کرده و فاصله میان نسل جوان و پیشکسوتان را کمتر کنیم.

علی‌اکبر فراهی، از مجاهدان سابق، در سخنان خود اظهار داشت:
«دولت‌ها وظیفه دارند راه شهدا، به‌ویژه شهدای مبارزه با اشغالگران شوروی را گرامی بدارند، زیرا هر جامعه‌ای که فرهنگ شهادت و مقاومت در آن زنده نگه داشته شود، در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان موفق‌تر عمل خواهد کرد. با معرفی شهدا، نسل جوان می‌تواند با الگوهای حقیقی آشنا شود و در برابر دشمنان و تهدیدها هوشیارتر بماند.»

در ادامه این مراسم، یاد و خاطره ۱۸ شهید حوزه غرب افغانستان که در سال‌های جهاد افغانستان به شهادت رسیده بودند، گرامی داشته شد. این مراسم از سوی هیئت رزمندگان حزب‌الله افغانستان برگزار گردید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مجاهدین افغانستانی ، شهدای افغانستانی ، مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
یادواره شهید کاظمی در مشهد برگزار شد
ازدواج زوج افغانستانی در گلزار شهدا + فیلم
دفتر دوم کتاب خون‌ شریکی منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
شهدای ما در خاک خفته اند وما را خارجی خطاب میکنند
۰
۰
پاسخ دادن
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه