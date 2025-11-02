طالبان درخواست پاکستان برای تضمین امنیت مرزی و جلوگیری از حوادث امنیـتی در خاک این کشور را رد کردند. با این وجود، دو طرف در مذاکراتی با میانجی‌گری ترکیه و قطر، بر تمدید آتش‌بس توافق نمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفیر طالبان در قطر اعلام کرد درخواست اسلام‌آباد برای تضمین امنیت خاک پاکستان از سوی این گروه رد شده است. سهیل شاهین تأکید کرد: «همان‌گونه که تأمین امنیت افغانستان بر عهده ماست، پاکستان نیز باید امنیت خود را به‌صورت مستقل تأمین کند.»

 در مذاکرات اخیر میان طالبان و پاکستان که با میانجی‌گری ترکیه و قطر در استانبول برگزار شد، هیأت پاکستانی خواستار تعهد طالبان برای جلوگیری از حوادث امنیتی در خاک پاکستان شد که با مخالفت صریح طالبان مواجه شد. شاهین این درخواست را غیرواقع‌بینانه خواند و گفت همین موضوع مذاکرات را به بن‌بست کشاند.

با این وجود، دو طرف بر تمدید آتش‌بس توافق کردند. وزارت خارجه ترکیه این توافق را نشانه‌ای از پیشرفت در مسیر صلح دانست. جزئیات اجرایی آتش‌بس روز ۶ نوامبر در استانبول بررسی خواهد شد و سازوکاری برای نظارت و راستی‌آزمایی در صورت نقض آتش‌بس در نظر گرفته شده است.

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به ادامه اختلافات هشدار داد هرگونه تلاش برای بی‌ثبات کردن پاکستان با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. وزیر اطلاعات این کشور نیز تأکید کرد طالبان باید تضمین دهد از خاک افغانستان برای تهدید امنیت پاکستان استفاده نمی‌شود.

در مقابل، مقامات طالبان تمدید آتش‌بس را «پیشرفت» خواندند و بر عزم این گروه برای برقراری روابط مثبت با پاکستان بر پایه احترام متقابل تأکید کردند.

برچسب ها: تنش بین افغانستان و پاکستان ، سهیل شاهین ، تحریک طالبان
خبرهای مرتبط
پاکستان حمله هوایی به خاک افغانستان را تایید کرد
پاکستان:
حمله به تحریک طالبان در افغانستان را حق خود می دانیم
تعلیق کامل ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه