باشگاه خبرنگاران جوان- سفیر طالبان در قطر اعلام کرد درخواست اسلام‌آباد برای تضمین امنیت خاک پاکستان از سوی این گروه رد شده است. سهیل شاهین تأکید کرد: «همان‌گونه که تأمین امنیت افغانستان بر عهده ماست، پاکستان نیز باید امنیت خود را به‌صورت مستقل تأمین کند.»

در مذاکرات اخیر میان طالبان و پاکستان که با میانجی‌گری ترکیه و قطر در استانبول برگزار شد، هیأت پاکستانی خواستار تعهد طالبان برای جلوگیری از حوادث امنیتی در خاک پاکستان شد که با مخالفت صریح طالبان مواجه شد. شاهین این درخواست را غیرواقع‌بینانه خواند و گفت همین موضوع مذاکرات را به بن‌بست کشاند.

با این وجود، دو طرف بر تمدید آتش‌بس توافق کردند. وزارت خارجه ترکیه این توافق را نشانه‌ای از پیشرفت در مسیر صلح دانست. جزئیات اجرایی آتش‌بس روز ۶ نوامبر در استانبول بررسی خواهد شد و سازوکاری برای نظارت و راستی‌آزمایی در صورت نقض آتش‌بس در نظر گرفته شده است.

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به ادامه اختلافات هشدار داد هرگونه تلاش برای بی‌ثبات کردن پاکستان با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. وزیر اطلاعات این کشور نیز تأکید کرد طالبان باید تضمین دهد از خاک افغانستان برای تهدید امنیت پاکستان استفاده نمی‌شود.

در مقابل، مقامات طالبان تمدید آتش‌بس را «پیشرفت» خواندند و بر عزم این گروه برای برقراری روابط مثبت با پاکستان بر پایه احترام متقابل تأکید کردند.