انجام واکسیناسیون رایگان هپاتیت در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معصومه جودکی افراد پرخطر جهت واکسیناسیون هپاتیت B را تشریح کرد: تمام پرسنل شاغل در مراکز درمانی، بیماران دیالیزی و تالاسمی، هموفیلی، اعضای خانوادۀ فرد هپاتیت مثبت یا اچ آی وی، کلیه زندانیان، کانونهای اصلاح و تربیت، کمپهای ترک اعتیاد، کودکان عقب مانده ذهنی و پرسنل مؤسسات نگهداری این کودکان و خانۀ سالمندان و معلمان مدارس استثنایی، ساکنین گرم خانهها و مراکز نگهداری افراد بی خانمان، آتشنشان ها، امدادگران اورژانس، زندانیان، کارشناسان آزمایشگاه های تحقیقات جنایی و صحنۀ جرم، رفتگران شهرداریها، آرایشگران و افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی و اعتیاد تزریقی که تحت پیگیری مداوم هستند.
وی گفت: هدف اصلی شناسایی، مراقبت و درمان زودهنگام بیماران مبتلا به هپاتیت در نظام شبکه سلامت در استان است و خدمات رایگانی مثل آموزش و مشاوره در خصوص بیماریهای هپاتیت ویروسی، راههای انتقال و پیشگیری، انجام رایگان تستهای تشخیصی، مراقبت و درمان بیماران، بررسی اطرافیان و موارد تماس در مراکز بهداشتی استان ارائه میشود.