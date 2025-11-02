رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محل و دستگیری فعال غیر مجاز ارزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس در امر مبارزه با اخلال گران بازار ارز مشخص شد فردی در دفتر خود در پاساژی واقع در خیابان فردوسی اقدام به فعالیت غیر مجاز ارزی می‌کند، لذا بر حسب دستور مرجع قضائی مأموران پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری وی کردند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بازرسی از دفتر کار این فرد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، مقادیری انواع ارز شامل سه هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا ۱۸۰ هزار لیر ترکیه و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجاز ارزی کشف شد و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی ارجاع شد.

منبع: پلیس