رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سارقان خشنی خبر داد که بیش از ده‌ها فقره سرقت و زورگیری انجام داده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار علی ولیپور گودرزی در خصوص این خبر اظهار کرد با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت گوشی یک خانم در اواسط خردادماه امسال در خیابان خیام جنوبی و انتشار تصاویر صحنه سرقت سارق در فضای مجازی موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود در گام نخست با بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی مشخصات سارق و همدست او مشخص شد و متهمان در پاتوق خود در محله دروازه غار شناسایی شدند و به دنبال این اطلاعات کارآگاهان با هماهنگی قضایی شب، گذشته طی یک عملیات غافلگیرانه، سارق و همدستش را دستگیر کردند

سردار گودرزی ادامه داد با راهنمایی متهمان سه نفر از مالخران سابقه دار نیز شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات در خصوص ارتباط آنها با سایر سرقت‌ها و جرائم در حال انجام است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد متهمان تاکنون به ده‌ها فقره سرقت زورگیری و قاپ زنی اعتراف کرده‌اند و پرونده برای ادامه تحقیقات و رسیدگی قضایی در حال پیگیری است

سردار گودرزی گفت پلیس با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید میکنند به شدت برخورد خواهد کرد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات مربوط به جرائم مشابه را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: پلیس

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
فعلا مشکل سر صدور احکام ضعیف قضایی برای اشرار هست که کسی به فکر نیست
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین همیشه تنها
۱۷:۴۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بفرمائید دستگیر کردین که چه بشود؟
۰
۰
