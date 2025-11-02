کتاب «من خبرنگارم» نوشته ارسلان رسولی عمارلویی معروف به «سرگالش» توسط انتشارات سلسله قم منتشر و راهی بازار نشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسولی عمارلویی درمقدمه کتاب «من خبرنگارم» آورده است: خبرنگار بودن یعنی ایستادن در میانه میدان، جایی که حقیقت، منافع، ترس و فشار‌ها به هم گره می‌خورند. بی طرفی برای من نه به معنای بی احساسی است و نه بی تفاوتی، بلکه تعهدی است به سنجش هر آنچه می‌بینم و می‌شنوم بی آنکه ترازوی ذهنم را با منافع شخصی یا ترس از صاحبان قدرت کج کنم!

سرگالش کار خبری اش را در دهه ۴۰ در مدرسه با روزنامه دیواری آغازکرد و سپس به روزنامه‌های آن زمان برای خبر و گزارش نویسی راه پیدا کرد.

وی علاوه بر کار خبری یادداشت‌های اجتماعی، شعر سپید و قصه‌های کوتاهش را در مجلات دهه ۴۰ و ۵۰ منتشر می‌کرد.



رسولی عمارلوی تا به امروز کتاب‌های «سقوط ۵۷»، «دانش آموز تنبل»، «قیام»، «قصه‌های عمو»، «مناجات سرگالش»، «بازگشت از قیامت»، «معلم مدرسه» و «من خبرنگارم» را منتشر کرده است.

عمارلویی گله‌ای هم از فضای مسموم بازار نشر دارد و آن اینکه ناشران کتاب نویسندگان گمنام را به قیمت بالا تحویل و منتشر می‌کنند و فروش کتاب‌های این دست از نویسندگان نیز بدون خریدار روی دست آنان تلمبار می‌شود و در پایان مجبور می‌شوند کتاب‌ها را به رایگان توزیع کنند در حالیکه دولت می‌بایست به این قشر از نویسندگانی که توانایی قلم شان کمتر از نویسندگان معروف نیست کمک کند ولی تا به امروز چنین کمکی اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه می‌گوید متأسفانه بعد از انقلاب با مشغله ذهنی جامعه رو‌به‌رو شده‌ایم و ظهور فضای مجازی نیز بر عدم مطالعه کتاب و رفتن جامعه به سمت و سوی دیگری به غیر از مطالعه کتاب و کتابخوانی رفته است که امیدواریم کتاب و کتابخوانی بار دیگر به جایگاه واقعی خود بر گردد.