فرمانده انتظامی داراب از پلمب یک واحد صنفی مرغ فروشی به علت عرضه گوشت غیرمجاز اسب در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: برابر اخباری مبنی بر عرضه و فروش گوشت اسب در یک واحد مرغ فروشی در یکی از مناطق شهرستان داراب، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس داراب قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی ضمن گرفتن دستور قضایی در جهت بازرسی از این واحد صنفی، وارد مغازه شده که مقادیری گوشت غیرمجاز اسب و آماده فروش را کشف کردند.

این مقام انتظامی به پلمب واحد صنفی مورد نظر توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: پرونده قضایی علیه فروشنده تشکیل و به دادسرا ارسال شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: گوشت غیرمجاز ، گوشت اسب ، فروش گوشت ، مرغ فروشی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
گوشت اسب قدری سفت است و به چرخ گوشت فشار میاورد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۲:۰۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
با این گرانی گوشت دیگه این چیزها رو باید بیشتر شنید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
والا با این گرونی گوشت اسب حلال باشه باید اسب خرید خخخ
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بی شرفی که اسب میکوشی توخانواده نداری تووژدان نداری که گوشت اسب به خورده بچها میدی خداوند انشالاه یه مریضی بهت بده که روزی صدبار ارزو ی مرگ کنی ازخدا ??
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
از نطر شرعی ایراد داره
۲
۱
پاسخ دادن
Moldova (the Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
گوشت خر بوده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جلل الخالق
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اگه اسب 200 کیلو باشد و کیلویی 1 میلیون به عبارتی میشه 200 میلیون !
طرف چقدر خر بوده...!
اسب زنده که گرون تره ...
اسب زیر 500 میلیون نداریم.
یا مریض بوده یا دزدی...
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پیر بوده و خرج هم گران بهترین راهش کشتارگاه است برای اسب خورها
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۹:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تو بیا من ۱۰۰ تا اسب ۵۰ میلیونی بهت میدم.
اسب داریم تا اسب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تا دلت بخواد اسب زیر ۱۵ میلیون هم داریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اسب شناسنامه دار نبوده که باهوش. بیا تا اسب برات بخرم از10میلیون تا زیر50میلیون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اسب مسابقه که نبوده 500 میلیون باشه
اسب‌ بدرد نخور که 20 میلیون هم فروش نمیره میکشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اونقدر هم ساده نیستند یا مرده بوده ویا پیر بوده اسب معمولی را نمی کشند خیلی وقتها میبینیم حیوانات مرده را میخرند میبرند سوسیس کالباس میزنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اسب‌ پیر‌ هستند‌ گلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اسب درساژ یا اسب قهرمان کورس بهاره گنبد نبوده که ... اسب دهات بوده ۱۰ میلیونم نیست قیمتش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
گوشت غیر مجاز اسب؟!
مگه گوشت مجاز اسب هم داریم؟!!!
بفرمایید گوشت اسب کفایت می‌کند.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
راست گفته اگردرگشتارگاه زبح نشود میشود غیر مجاز یعنی همان مهر آبی رانداشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
االاغ نباشه
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تو اصفهان خر کشتن دادن رستوران ها یک خانه را گرفته بودن لاشه ۵ رس خر سر بریده بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خیلی باهم فرق ندارن،از یک خانوادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حالا اگه مرغ نخورید طوری میشه / بجاش اسب بخورید
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
گوشت اسّ جوان صدها برابر بهتر ازاین دمپایی ابریهاست که در ۴۰ روز میشود ۴ کیلو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تو که داری گوشت خوک میخوری ...
نوش جونت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چند سال قبل هم در جهرم یک قصابی گوشت اسب بیمار را می فروخت . چکارش کردن چهار روز پلمپ ودوباره آزاد شد تا اینبار گوشت خوک بفروشد متاسفانه دولت پولکی شده وقانون درستی نیست اگر اعدام می‌کردند تکرار نمی شد
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
H
۱۸:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
لعنت بهتون اگه اعدام نکنید این حرمزادها رو
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خداوند این ها را نابود کنند که گوشت شده کیلوی نزدیک به یک میلیون آنوفت به جای گوشت گوسفند گاو اسب الاغ بفروشند
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پیاز داغ شو زیاد نکن !!!
گوشت اسب
اسب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دعا کنید این بی شرفهایی که سود جو هستند گوشت سگ ولکرد و به مردم نفروشند.
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
همه جیز در پناه قانون به مردم میدهند مگر .... در ملایر ده سال به مردم گوشت الاع نداد چکارش کردند فقط گفتن بخاطر اینکه اطلاع رسانی نکرد ۱۰ ضربه شلاق که انهم بهش نزدند این است قانو ن ما
۱۲۳
