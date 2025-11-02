فرمانده انتظامی داراب از پلمب یک واحد صنفی مرغ فروشی به علت عرضه گوشت غیرمجاز اسب در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: برابر اخباری مبنی بر عرضه و فروش گوشت اسب در یک واحد مرغ فروشی در یکی از مناطق شهرستان داراب، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس داراب قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی ضمن گرفتن دستور قضایی در جهت بازرسی از این واحد صنفی، وارد مغازه شده که مقادیری گوشت غیرمجاز اسب و آماده فروش را کشف کردند.

این مقام انتظامی به پلمب واحد صنفی مورد نظر توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: پرونده قضایی علیه فروشنده تشکیل و به دادسرا ارسال شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس