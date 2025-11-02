فرمانده انتظامی فراشبند از کشف ۴۸۲ ثوب پوشاک بدون مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ رسول ایزدپناه فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری سمند مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و بدون مجوز شامل ۴۸۲ ثوب پوشاک را کشف کردند.

سرهنگ ایزدپناه با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۷ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف تجهیزات حفاری غیرمجاز چاه‌های کشاورزی در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف تجهیزات غیرمجاز چاه‌های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در جهت صیانت از آب‌های زیر زمینی، ماموران یگان امداد با اقدامات فنی و تخصصی و کسب خبر موثق مطلع شدند که فردی به صورت غیرمجاز در امر حفر چاه در یکی از روستا‌های این شهرستان فعالیت می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: با هماهنگی قضایی ماموران یگان امداد به محل اعزام شدند و یک نفر را دستگیر و یک دستگاه حفاری برقی به همراه آلات و تجهیزات توقیف کردند و برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: با توجه به بحران شدید آب از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطلاع از هرگونه حفاری‎های غیرمجاز در سطح شهرستان، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کشف پوشاک بدون مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از کشف پوشاک بدون مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری مشکوک شدند و با اقدامات فنی جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۷۰۰ ثوب پوشاک بدون مجوز کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف سوخت بدون مجوز در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالا‌های ممنوعه، ماموران انتظامی جهرم هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

کشف کالای بدون مجوز در شهرستان ممسنی

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد صدرایی‌نژاد فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر فروش کالا‌های غیرقانونی و غیرمجاز در تعدادی از واحد‌های صنفی فروش قلیان و محصولات دخانیاتی در سطح شهرستان، با هماهنگی مرجع قضایی بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی‌های به عمل آمده در مجموع ۱۰۲ عدد کارتریج پاد، ۲۹ عدد کوئل پاد، ۱۶۲ عدد سیگار الکترونیکی (ویپ) و ۹۰ عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی ممسنی با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه توسط کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: پرونده تشکیل و تحویل مرجع قضایی شد.

کالای بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی خفر از توقیف سواری پژو حامل کالای بدون مجوز در این شهرستان، خبر داد.

سرهنگ محسن دیداری فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با حمل کالای قاچاق و برخورد با سود جویان، ماموران یگان امداد شهرستان خفر هنگام گشت‌زنی به یک سواری پژو مشکوک شدند و با اقدامات فنی آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۴۰۸ ثوب انواع پوشاک بدون هرگونه مجوز قانونی کشف شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش کالای مکشوفه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۶ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در شهرستان مُهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف کالا‌های بدون مجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال در بازرسی از سواری پژو ۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقای امنیت محله محور، ماموران انتظامی مهر هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک خودرو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۸۶۸ دست پاسور خارجی و قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف یک دستگاه فلزیاب قاچاق در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف یک دستگاه فلزیاب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی کنارتخته این فرماندهی در جهت اجرای طرح مبارزه با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق میراث فرهنگی، هنگام گشت زنی در سطح حوزه به یک خودرو پژو پارس مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو یک دستگاه فلزیاب قاچاق و وسایل مربوطه کشف کردند که به گفته کارشناسان ارزش این فلزیاب ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف کالای بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال کالای بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران پاسگاه انتظامی شهید برهان حقیقی این فرماندهی هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی این شهرستان به ۳ دستگاه خودرو شوتی مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع یک هزار و ۳۵۸ ثوب پوشاک، یک هزار و ۷۷۳ عدد نوشیدنی، ۲ دستگاه اسپلیت و ۲ دستگاه سرخ کن کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد تصریح کرد: در ادامه این طرح ماموران پلیس آگاهی نیز موفق به توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل ۲ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل نیز شدند.

سرهنگ مزارعی با اشاره به دستگیری ۴ نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این محموله‌ها را ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.



