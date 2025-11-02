باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا اسکندری، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان، گفت: در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی بر عرضه فرآوردههای خام دامی و صیانت از سلامت مصرفکنندگان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان از کشف و معدومسازی ۷۲۰ کیلوگرم مرغ و شنیسل تاریخگذشته و آلوده به بار میکروبی بالا با هماهنگی دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: در پی بازرسیهای مشترک و بررسیهای کارشناسان دامپزشکی، مقادیری فرآورده غیربهداشتی در یکی از مراکز عرضه فرآوردههای پروتئینی کشف و پس از نمونهبرداری و انجام آزمایشهای میکروبی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد.
رئیس اداره دامپزشکی زاهدان افزود: فرآوردههای کشفشده با هماهنگی دادستان شهرستان و در قالب کارگروه مشترک دامپزشکی، تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت، معدوم و از چرخه مصرف خارج گردید.
دکتر اسکندری با اشاره به حساسیت بالای فرآوردههای خام دامی نسبت به فسادپذیری و آلودگیهای میکروبی گفت:
مصرف فرآوردههای تاریخگذشته میتواند زمینه بروز مسمومیتهای غذایی را فراهم کند؛ بنابراین شهروندان باید در هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و برچسب بهداشتی فرآوردهها توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا نگهداری غیرمجاز فرآوردههای خام دامی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا مراجعه حضوری به اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان گزارش دهند تا در اسرع وقت پیگیریهای قانونی انجام شود.
رئیس اداره دامپزشکی زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: دامپزشکی در خط مقدم سلامت جامعه قرار دارد و نظارتهای بهداشتی این مجموعه، تضمینکننده امنیت غذایی و سلامت مصرفکنندگان است. تداوم همکاری مردم با دامپزشکی، نقش مؤثری در پیشگیری از عرضه فرآوردههای غیربهداشتی خواهد داشت.
منبع دامپزشکی سیستان و بلوچستان