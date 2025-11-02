شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسدود شدن سامانه سخا برای سربازان ماهر ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از جمله شایعترین مشکلاتی که در سامانه سخا وجود دارد؛ از جمله دریافت مشوقها و مشکلات در پرداخت وام اشتغال زایی است. این مشکلات موجب شده تا سربازان ماهرکه در طرح مهارت آموزی ثبت نام کردند؛ از این امکانات محروم شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رفع این مشکل شد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و عرض ادب بنده اعزام سربازی تاریخ ۰۹/۰۱ از شهرستان سقز استان کردستان میباشم. با توجه به فعال شدن سامانهی سرباز ماهر در سامانهی سخا جهت دریافت مشوقهای قبل از سربازی اعم از کسری یا مرخصی یکماهه، تعویق اعزام خدمت، انتخاب ارگان محل خدمت و ... با دارا بودن مدرک فنی حرفهای یا دانشگاهی بنده نیز با اطلاع از این موضوع در ۲۵ مهر ماه اقدام به ثبت درخواست سرباز ماهر قبل از خدمت شدم. امتیاز مدرک فنی حرفهای بنده ثبت شد و بالاترین امتیاز ممکن را کسب کردم، اما چون مدرک دانشگاهی هم دارم سامانه امتیاز مدرک دانشگاهی را نیز برای استعلام زده است. اما تا به امروز ۰۸/۰۷ نتیجه امتیاز استعلام دانشگاهی نیامده است؛ و به همین دلیل احتمالا نتوانم از مشوقها استفاده نمایم با سامانهی سخا تماس گرفتم گفتند باید از طریق معاونت وظیفه عمومی شهرستان یا استان پیگیری نمایید. بنده با مسئولان وظیفه عمومی شهرستان و استان نمتس گرفته و مراجعه کردم، اما بیشتر آنها از وجود چنین سامانهای و مشوقهایی اظهار بی اطلاعی کرده و فقط از این اتاق به ان اتاق و از این شماره به آن شماره من را دست به سر کردند و نهایت جوابی که به بنده در استان دادند این بود که ما دسترسی نداریم. این در حالی است که من با معاونت وظیفه عمومی تهران بزرگ تماس گرفته و آنها به من اطلاع دادند که باید مشکل توسط عوامل استان (کردستان) حل شود. لطفا پیگیری کنید، چون نه تنها من بلکه چند تن از دوستانم که پیشتر از من به سربازی رفتند در این سامانه سرباز ماهر ثبت نام کرده و به دلیل کم کاری معاونت وظیفه عمومی استان هیچ کدام نتواستند از مشوقها استفاده نمایند. همه راههای ارتباطی در مورد سرباز ماهر اعم از پشتیبانی سامانه سخا ومعاونت وظیفه عمومی اصلا راهگشا نیستند و راه ارتبلطی موثر و واقعی با این سازمان وجود ندارد و همهی راههای بالا و پشتیبانهای مذکور اطلاعات و سامانه در خور و پاسخگو نیستند و همه کارها را به یکدیگر پاس میدهند.
