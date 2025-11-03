باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ساختمان جدید استانداری لرستان، معروف به «برج امید»، سال‌ها به عنوان نماد پروژه‌های نیمه‌کاره و بی‌مهری‌های مدیریتی در استان شناخته می‌شد. این پروژه که از اوایل دهه ۹۰ کلید خورد، با گذشت ۱۴ سال، نه تنها به بهره‌برداری نرسید، بلکه به یکی از چالش‌های اصلی استانداران لرستان تبدیل شد.

تأمین اعتبار؛ کلید گشایش پروژه‌ای ۱۴ ساله

شاهرخی،استاندار لرستان به تغییر رویکرد در بهره‌برداری از این پروژه اشاره کرد و گفت:بهره‌برداری مرحله‌ای و فازبندی ساختمان جدید استانداری به نام برج امید منتفی شد و با توجه به تامین اعتبار طرح، به طور کامل افتتاح می‌شود.

وی افزود:این پروژه در دهه ۹۰ طراحی شده بود و با مشکلاتی مواجه شد، اما از سال گذشته به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران استان مورد توجه ویژه قرار گرفت.

شاهرخی با بیان اینکه شرایط مالی دولت سخت است، توضیح داد:برای تامین مالی پروژه‌های موجود استان از جمله این ساختمان، نسبت به تهیه اوراق اسلامی اقدام شد و دولت تضمین کرد پول این اوراق را به بانک‌ها پرداخت کند.

وی با مقایسه عملکرد لرستان با سایر استان‌ها گفت:اعتبار دریافتی از این محل معادل ۶۳ درصد پولی است که تا پایان سال باید از دولت می‌گرفتیم، در حالی که میانگین عملکرد استان‌های دیگر در این زمینه ۲۰ درصد است.

پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی

در ادامه، مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، به جزئیات فنی پروژه پرداخت و گفت:این ساختمان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در مراحل نهایی نصب سیستم‌های تاسیسات، گرمایش و سرمایش قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ۴۵ روز آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی افزود:این ساختمان با زیربنای ۱۸ هزار مترمربع، یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین ساختمان‌های استانداری در کشور خواهد بود و نقش مهمی در متمرکزسازی مدیریت استان دارد.

مجیدی همچنین به اعتبار تخصیص‌یافته برای پروژه اشاره کرد و گفت:امسال ۲۶۰ میلیارد تومان برای پروژه در نظر گرفته شده است.

نجات از پراکندگی؛ میزبانی شایسته از ارباب رجوع

استاندار لرستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به اهمیت این پروژه در ساماندهی فعالیت‌های استانی اشاره کرد و گفت:این ساختمان یک نماد حاکمیتی و بنای منحصر به فرد بین ساختمان‌های اداری و استانداری‌های سراسر کشور است.

وی افزود:تمام امکانات و فضاهای مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف استانی در آن پیش‌بینی شده است.

شاهرخی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی استانداری در سال‌های گذشته، گفت:پیش از این، استانداری در ساختمان‌های پراکنده و اجاره‌ای مستقر بود، اما با تکمیل این پروژه، می‌توانیم میزبانی شایسته‌ای از ارباب رجوع داشته باشیم.

تکمیل «برج امید» لرستان پس از ۱۴ سال، نه تنها یک دستاورد عمرانی، بلکه نمادی از تغییر نگرش در مدیریت پروژه‌های بزرگ در استان است.

این پروژه که روزی نماد ناکارآمدی دولت‌ها به شمار می‌رفت، اکنون با تأمین اعتبار و مدیریت هدفمند، به نقطه پایانی خود نزدیک می‌شود.

افتتاح این ساختمان، علاوه بر متمرکز کردن مدیریت استانی، می‌تواند الگویی برای حل سایر پروژه‌های نیمه‌کاره لرستان باشد.