مراسم پایانی سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای درخشان امروز با حضور مسئولان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعداد‌های درخشان صبح امروز (دوشنبه) با «حسین دهقان» رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، «الهام یاوری» رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان و «محمود عسکری‌آزاد» مدیرعامل بنیاد علوی در اردوگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ادامه مراسم الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، با تأکید بر ضرورت بازگشت به معنویت در جهان امروز گفت: انسان‌ها از آغاز تاریخ همواره در جست‌وجوی سعادت و خوشبختی بوده‌اند و اندیشمندان و ملت‌ها تلاش کرده‌اند تا راهی برای رسیدن به آرامش و تعالی بیابند.

وی افزود: در دوران رنسانس، بشر به این باور رسید که دارای دو بُعد مادی و معنوی است، اما به‌دلیل دشواری دستیابی به بُعد معنوی، تمرکز خود را بر جنبه مادی زندگی گذاشت؛ تمرکزی که هرچند به پیشرفت در حوزه‌هایی، چون بهداشت، آموزش و ثروت منجر شد، اما نتوانست سعادت حقیقی را برای انسان به ارمغان آورد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به نابرابری‌های موجود در جوامع مدرن اظهار داشت: با وجود رشد علمی و اقتصادی، رفاه و موفقیت به‌طور عادلانه میان مردم تقسیم نشده است. بخش کوچکی از جامعه بر منابع و ثروت‌ها تسلط یافته و نظام‌های استثمار و استکبار شکل گرفته‌اند. به گفته وی، امروز در ایالات متحده، از هر شش کودک یک نفر گرسنه است و از هر سه خانواده، یکی با فروپاشی روابط والدین روبه‌روست.

یاوری ادامه داد: گسترش بی‌معنایی در زندگی انسان معاصر، او را به سمت افسردگی، خودکشی و ناتوانی در اداره زندگی سوق داده است. بشر امروز بیش از هر زمان دیگری در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که «معنای زندگی چیست؟» و «چه چیزی ارزش ادامه دادن دارد؟»

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از راه‌حل‌های فلسفی و علمی نتوانسته‌اند پاسخی درخور به بحران معنوی بشر ارائه دهند، تصریح کرد: هر روز بر دامنه نابرابری‌ها، جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها افزوده می‌شود و تنها راه نجات انسان، بازگشت به معنویت اصیل و تمسک به قرآن کریم است؛ چرا که در پرتو هدایت الهی، زندگی معنا می‌یابد و انسان به آرامش حقیقی دست پیدا می‌کند.

برچسب ها: آیین پایانی ، کنگره سراسری ، قرآن کریم
خبرهای مرتبط
برگزاری کنگره سراسری انتخابات اعضای سازمان جوانان هلال احمر کشور در محمد شهر
اختتامیه بیست و دومین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت در شیراز
تلاوت زیبای قاری قرآن در برنامه محفل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
شما جعبه عقب ماشینت رو پر نان کن برو توی تهران وکرج مثلا مرفع ببین وضعیت چطوره زاپاس ماشینت روهم به جای نون میبرن
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تاموجودات خبیثی چون ترامپ ونتانیابو ودیگرشیاطین صهیونیست وغرب وآمریکادستشان بازباشد وازطرف سفیهان پشتیبانی شوندجهان به آرامش وسلامتی نخواهدرسید.امروز همه ی انسانها بایددست دردست هم بایدازپیکروجان واعضای انسانیت محافظت نمایند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
در ایران چی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تو ایران از 85 میلیون نفر 80 میلیون گرسنه ان همشونهم مسلمانن معنویت هم دارن
-
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مشکل اصلی درایران کم فروشی به انحاءمختلف ودرتمام مشاغل وقرارنگرفتن بسیاری ازافرادمخرب درجای واقعی ومفیدخودشان است وزدوبند وبه قول هخامنشیان دروغ بزرگترین دشمن ایران وایرانی است.
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
آخرین اخبار
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است
پیگیری احراز شهادت ۱۵۴ شهید و جان‌باخته محیط‌بان
آمادگی هلال احمر برای اعزام نیرو و کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله
دادرسی ۸۵ درصد از زندانیان سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود
پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسته شد
طرح محله محوری، کلان پروژه دولت در حوزه اجتماعی است
ماجرای تیراندازی در میدان محمدیه چه بود؟
حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین اجرا شد
همایش بازآفرینی امید برگزار شد
تهران میزبان دادگاه نمادین سران صهیونیست در ۱۳ آبان
حمایت از دانش‌آموزان محروم تا بازگشت کامل به تحصیل ادامه دارد
تخلف شهرداری تهران/ صدور پروانه ساخت محرمانه در حریم پایتخت
رادان: روز دانش آموز، روز نماد بیداری نسل‌ها است
جمع‌آوری ۷۳۲ میلیارد تومان صدقه در نیمه نخست امسال
افزایش آلودگی هوای تهران تا پایان هفته
شناسایی ۳ انبار کالا‌های قاچاق در غرب استان تهران
کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی
رانت چند شرکت بسته‌بندی؛ ارز دولتی و گوشت تنظیم بازار را از سفره مردم دور کرد
هشدار پلیس آگاهی درباره سرقت‌های قاپ‌زنی و زورگیری
دانش‌آموزان، حافظان آرمان‌های بلند خود در برابر آسیب‌های اجتماعی و تهدید مواد مخدر هستند
تحویل ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوار‌های دارای دو معلول
بانک مرکزی در موارد مشابه بانک آینده نگذارد کار به مراحل سخت و پرهزینه بکشد
هر رویه غلطی در حریم رخ دهد، مسئولیتش با استاندار است
۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی
۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندرو برقی می‌شوند/ ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان شهری