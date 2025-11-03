باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعداد‌های درخشان صبح امروز (دوشنبه) با «حسین دهقان» رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، «الهام یاوری» رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان و «محمود عسکری‌آزاد» مدیرعامل بنیاد علوی در اردوگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ادامه مراسم الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، با تأکید بر ضرورت بازگشت به معنویت در جهان امروز گفت: انسان‌ها از آغاز تاریخ همواره در جست‌وجوی سعادت و خوشبختی بوده‌اند و اندیشمندان و ملت‌ها تلاش کرده‌اند تا راهی برای رسیدن به آرامش و تعالی بیابند.

وی افزود: در دوران رنسانس، بشر به این باور رسید که دارای دو بُعد مادی و معنوی است، اما به‌دلیل دشواری دستیابی به بُعد معنوی، تمرکز خود را بر جنبه مادی زندگی گذاشت؛ تمرکزی که هرچند به پیشرفت در حوزه‌هایی، چون بهداشت، آموزش و ثروت منجر شد، اما نتوانست سعادت حقیقی را برای انسان به ارمغان آورد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به نابرابری‌های موجود در جوامع مدرن اظهار داشت: با وجود رشد علمی و اقتصادی، رفاه و موفقیت به‌طور عادلانه میان مردم تقسیم نشده است. بخش کوچکی از جامعه بر منابع و ثروت‌ها تسلط یافته و نظام‌های استثمار و استکبار شکل گرفته‌اند. به گفته وی، امروز در ایالات متحده، از هر شش کودک یک نفر گرسنه است و از هر سه خانواده، یکی با فروپاشی روابط والدین روبه‌روست.

یاوری ادامه داد: گسترش بی‌معنایی در زندگی انسان معاصر، او را به سمت افسردگی، خودکشی و ناتوانی در اداره زندگی سوق داده است. بشر امروز بیش از هر زمان دیگری در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که «معنای زندگی چیست؟» و «چه چیزی ارزش ادامه دادن دارد؟»

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از راه‌حل‌های فلسفی و علمی نتوانسته‌اند پاسخی درخور به بحران معنوی بشر ارائه دهند، تصریح کرد: هر روز بر دامنه نابرابری‌ها، جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها افزوده می‌شود و تنها راه نجات انسان، بازگشت به معنویت اصیل و تمسک به قرآن کریم است؛ چرا که در پرتو هدایت الهی، زندگی معنا می‌یابد و انسان به آرامش حقیقی دست پیدا می‌کند.