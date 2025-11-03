باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گام‌هایی از جنس تازگی + فیلم

پوست ماهی ناجی پای یک کشاورز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشاورزی که قرار بود پایش قطع شود با یک طرح تحقیقاتی جراحان و به کمک یک پانسمان زیستی از جنس پوست ماهی بهبود پیدا کرد و حالا می‌تواند راه برود.

 

مطالب مرتبط
گام‌هایی از جنس تازگی + فیلم
young journalists club

سه عامل نشان‌دهنده مشکل کمر + فیلم

گام‌هایی از جنس تازگی + فیلم
young journalists club

درمان جدید فقر آهن با نسل جدید نانو مکمل ایرانی + فیلم

گام‌هایی از جنس تازگی + فیلم
young journalists club

هزار بار تپیدن دوباره، هزار بار امید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد دانشگاه آمریکایی + فیلم
۸۴۰

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد دانشگاه آمریکایی + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودان + فیلم
۷۷۲

از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودان + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
آمریکا و زیر پا گذاشتن تعهدات عدم اشاعه سلاح هسته‌ای + فیلم
۷۶۴

آمریکا و زیر پا گذاشتن تعهدات عدم اشاعه سلاح هسته‌ای + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
تحریف ماجرای تسخیر لانه جاسوسی از سوی آمریکا به روایت رهبر انقلاب + فیلم
۵۲۶

تحریف ماجرای تسخیر لانه جاسوسی از سوی آمریکا به روایت رهبر انقلاب + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
دشمنی ایران و آمریکا از کجا شروع شد؟ + فیلم
۳۷۴

دشمنی ایران و آمریکا از کجا شروع شد؟ + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ماشاالله پزشکان ایران.خدا قوت.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
?????????♥️♥️♥️
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فقط پوستش رو پیوند زدند و تاندون و استخوان و غیره سالم بودند.
۰
۱
پاسخ دادن