\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u0648\u062f \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0637\u0631\u062d \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u062c\u0631\u0627\u062d\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0647 \u06a9\u0645\u06a9 \u06cc\u06a9 \u067e\u0627\u0646\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0646\u0633 \u067e\u0648\u0633\u062a \u0645\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0648\u062f.\n\u00a0\n