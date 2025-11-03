اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای ۱۱ شهر استان خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا چ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز نشان می‌دهد که شاخص آلودگی هوا در دشت آزادگان به عدد ۲۷۴ و در هویزه به ۲۰۶ میکروگرم بر متر مکعب رسیده که در محدوده «بنفش» و بسیار ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارد.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آغاجری ۱۵۳، اهواز ۱۷۵، خرمشهر ۱۵۴ شوشتر ۱۶۵ و کارون ۱۶۸ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در وضعیت قرمز بوده و برای همه گروه‌های سنی ناسالم است.

این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۴۳، بهبهان ۱۳۵، دزفول۱۲۳ و ماهشهر ۱۰۱ میکرو گرم بر متر مکعب در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای اندیکا ، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز ،شادگان، شوش، لالی، رامهرمز مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول» ارزیابی شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.‌

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور