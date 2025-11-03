باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی در دیدار با سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت کشور، با اشاره به اینکه چهار شهرستان مرزی استان مشمول قانون تجارت مرزنشینان هستند، اظهار داشت: تصمیم داریم به‌صورت پایلوت، در مرز شهرستان بانه معبری را بازگشایی کنیم تا کولبران بتوانند بدون واسطه و به‌صورت قانونی، ماهانه تا ۶۰۰ دلار کالا وارد کنند.

وی افزود: در چارچوب قانون تجارت مرزنشینان، واردات کالا از طریق کارگزاران انجام می‌شود و مبالغی به‌صورت ماهانه به حساب خانوار‌های مرزنشین واریز می‌شود، اما این مبالغ برای رفع مشکلات معیشتی کافی نیست و نمی‌تواند مانع از ادامه کولبری شود.

زره‌تن لهونی تأکید کرد: ایجاد معبر رسمی و فراهم کردن امکان واردات قانونی کالا می‌تواند زمینه حذف کولبری از کوه‌ها را فراهم کند. از این‌رو انتظار داریم بنیاد برکت با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یا حمایت‌های اشتغال‌زایی، از این طرح پشتیبانی کند.

استاندار کردستان در پایان با قدردانی از خدمات و اقدامات بنیاد برکت در استان، گفت: با توجه به شرایط مرزی و محرومیت‌های موجود در کردستان، انتظار داریم این بنیاد حمایت‌های گسترده‌تری را در زمینه‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در دستور کار قرار دهد.