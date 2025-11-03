رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از کشف بیش از ۲۱۶ تن برنج احتکاری متعلق به یکی از شرکت‌های مطرح و جریمه ۵.۱۱ میلیارد تومانی آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش دارند با فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابند، متأسفانه برخی سودجویان داخلی با اقدامات مجرمانه‌ای همچون احتکار کالا‌های اساسی، در زمین دشمن بازی می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه محتکران در چنین شرایطی اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند، تصریح کرد: عزم پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با مفسدان و مجرمان اقتصادی جدی و قاطع است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: کارآگاهان این پلیس در بازرسی از یک انبار در جنوب تهران، موفق به کشف نزدیک به ۲۱۶ تن برنج احتکاری شدند که متعلق به یکی از شرکت‌های مطرح فعال در حوزه خرید و فروش برنج است.

وی گفت: برای این شرکت پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و در نهایت شرکت مذکور به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۵.۱۱ میلیارد تومان محکوم شد.

سردار رحیمی در پایان از مردم خواست تا در راستای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی، هرگونه اطلاعات درباره محل‌های احتکار کالا یا فعالیت محتکران را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

برچسب ها: احتکار برنج ، پلیس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
چیز، زیادی نبوده است 12 ماشین 18 چرخ لازم است برای حمل و نقل آن و طرف فرد کله گنده و نترسی بوده است که اگر مالش گیر افتاد بتواند با ننه قمر بازی در بیاورد و به ریش مردم و جامعه بخندد . قابل توجه مسئولان مربوطه در حوزه قوه قضائیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
محتکران را باید بسزای اعمال ننگینشان برسانید تا درس عبرتی برای بقیه محتکران باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اساسی نقره داغشون کنید حتی لازم شد شرکتشون رو تعطیل کنید تا حساب کار دست بقیه هم بیاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بعد میگن چرا دولت اینجور و اونجوری
اول باید از خودمان شروع کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
