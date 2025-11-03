باشگاه خبرنگاران جوان - به دعوت استانداری اصفهان، نشست مشترکی با حضور محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران و مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در محل استانداری برگزار شد. این نشست که با حضور جمعی از صنعتگران، فعالان اقتصادی و مدیران ارشد استان همراه بود، با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی برگزار شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در این جلسه با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در اقتصاد ملی گفت: استان اصفهان در حوزه بازار سرمایه، با در نظر گرفتن فعالیت اشخاص حقیقی، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و در بخش حقوقی و بازار اوراق بهادار نیز رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

نظیفی با تشریح سهم استان اصفهان در بازارهای مختلف بورس انرژی اظهار کرد: در حوزه هیدروکربوری، حدود ۱۲ درصد از حجم کل معاملات کشور متعلق به اصفهان است و در بازار برق نیز سهم این استان به حدود ۱۴ درصد از کل معاملات می‌رسد.

در ادامه این نشست، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور گفت: این موضوع شرایط سختی را برای استان ایجاد کرده است. از این‌رو، حمایت از پروژه‌های انرژی و بهره‌وری را از طریق ابزارهای تأمین مالی بورس انرژی و گواهی صرفه‌جویی پیگیری خواهیم کرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت دو مسئله آب و آلودگی هوا در استان افزود: پروژه‌های متعددی در حوزه انرژی خورشیدی در اصفهان در حال اجراست و این استان رتبه نخست کشور را در این حوزه دارد. تأمین مالی این طرح‌ها از طریق بورس انرژی از جمله اهداف اصلی مدیریت استان است.

منبع: مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران