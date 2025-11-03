باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت اله مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین در حاشیه این مانور گفت: این بانور با توجه به تردد روزانه بالغ بر ۴۵ رام قطار از مسیر ریلی استان قزوین و همچنین تجربه سال‌های قبل مبنی بر خروج قطا از ریل و یا برخورد قطار درحال حرکت با قطار در حال توقف برگزار شد.

مهدیخانی، ارزیابی میزان آمادگی جهت مقابله با حوادث و منجمله سوانح انسان ساخت و هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های اجرایی و تبیین مدیریت واحد را از اهداف کلی برگزاری این مانور برشمرد.

وی افزود: این مانور با سناریویی از قبل طراحی شده و با حضور دستگاه‌های متولی برگزار و میزان آمادگی دستگاه‌ها مثبت ارزیابی شد.

منبع: مدیریت بحران قزوین