باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در همایش خیرین مسکنساز مشهدی که بهصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، ضمن تقدیر از خیرین نیکاندیش و اعضای انجمن خیرین مسکنساز استان خراسان رضوی، گفت: مشهد مقدس همواره خاستگاه کارهای مشارکتی و جمعی در عرصه نیکوکاری بوده است، مجمع خیرین مدرسهساز کشور از همین شهر مقدس و با همت بزرگانی، چون مرحوم دکتر فروّخ و مرحوم دکتر قفلی آغاز شد و امروز به یکی از بزرگترین شبکههای خیریهای کشور تبدیل شده است. این روحیه خیر و تعاون در حوزههای مختلف از آموزش تا سلامت و بهزیستی امتداد یافته و امروز مشهد را به نمادی از خیر کثیر بدل کرده است.
وی در تشریح عملکرد سازمان بهزیستی کشور افزود: سازمان بهزیستی کشور با مشارکت خیرین، نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی ذیربط تاکنون موفق شده است ۲۰۵ هزار و ۲۹۷ واحد مسکونی را به خانوارهای تحت پوشش و فاقد مسکن تحویل دهد. با وجود این دستاورد، همچنان در سطح کشور ۱۲۴هزار و ۸۰۰ خانوار فاقد مسکن در جامعه هدف سازمان وجود دارد که نیازمند برنامهریزی و پشتیبانی بیشتر هستند.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه به وضعیت استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در این استان، بر اساس آخرین آمار ۱۱ هزار و ۱۷۴ خانوار فاقد مسکن شناسایی شدهاند که از این میان، ۸ هزار و ۸۶۰ خانوار دارای عضو معلول با شدت معلولیت دو و بالاتر هستند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی در این استان در مراحل مختلف ساخت و تکمیل قرار دارد. در ماههای گذشته با کمک نهادهای غیردولتی و خیرین، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث واحدهای مسکونی جامعه هدف هزینه شده است. از این میزان، حدود ۸ هزار مشارکت خیری در حوزه مسکن به ثبت رسیده است. همچنین استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ بهتنهایی ۸ میلیارد تومان از محل مشارکت خیرین هزینه کرده است.
حسینی ادامه داد: در همایش و جشنواره خیرین مسکن ساز خراسان در مشهد، ۸ میلیارد تومان توسط خیران برای ساخت مسکن افراد دارای معلولیت کمک شد.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به همکاری مشترک سازمان بهزیستی با انجمن خیرین مسکنساز ایران گفت: این همکاری از چند سال گذشته با امضای تفاهمنامهای مشترک آغاز شد. در فاز نخست این تفاهمنامه، هدف تأمین مسکن برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول بود. در این طرح، انجمن خیرین مسکنساز بهعنوان دبیر پروژه، سازمان بهزیستی بهعنوان نهاد حمایتی و بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهعنوان بازوهای مالی و اجرایی فعالیت کردند.
وی ادامه داد: نتیجه این همکاری، تحویل بیش از ۷۷۰۰ واحد مسکونی به خانوارهای دارای معلول در سراسر کشور بود. پس از پایان دوره تفاهمنامه، همکاریها بهصورت مستقیم ادامه یافت و در حال حاضر نیز ۲۲۰۰ خانوار دارای سه عضو معلول و بیشتر در انتظار تأمین مسکن هستند. در میان این خانوارها، مواردی با پنج و حتی شش عضو معلول نیز وجود دارد که نیازمند حمایت ویژهاند. در مجموع، در حال حاضر ۳۵۵۴ واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای بیش از دو عضو معلول در کشور در دست احداث است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به ظرفیت ارزشمند خیرین مسکنساز و نهادهای حمایتی کشور، پیشنهاد میشود تفاهمنامهای جدید میان سازمان بهزیستی کشور، انجمن خیرین مسکنساز ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ امام (ره) منعقد شود.
تحویل ۳۰۱ واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای چهار معلول
وی افزود: در گام نخست این تفاهمنامه، هدف ما تکمیل و تحویل ۳۰۱ واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای چهار عضو معلول و بیشتر است. مسکن تنها یک نیاز فیزیکی نیست بلکه زیربنای زندگی با کرامت است، عاملی مؤثر برای ایجاد فرصتهای اشتغال، ازدواج، آموزش و مهارتآموزی در میان خانوادههای دارای معلول.
حسینی گفت: ایمان دارم که با همت شما خیرین بزرگوار، این حرکت مقدس همچنان از مشهد مقدس الهام گرفته و به الگویی ملی برای مشارکت مردمی در تأمین مسکن اقشار آسیبپذیر تبدیل خواهد شد. ضمن تقدیر و تشکر از همه شما عزیزان که با نیت خالص و همت والا در این مسیر گام برمیدارید، از خداوند متعال برای همه خیرین گرامی توفیق، برکت و سلامتی مسئلت دارم.
منبع: سازمان بهزیستی