رئیس بنیاد مستضعفان از اعلام آمار جدید بازماندگان از تحصیل تا نیمه آبان و آغاز برنامه‌های حمایتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حاشیه سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعداد درخشان و در جمع خبرنگاران، با اشاره به همکاری میان بنیاد مستضعفان و وزارت آموزش و پرورش برای کاهش آمار بازماندگان از تحصیل اظهار کرد: آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل توسط آموزش و پرورش استخراج و اعلام می‌شود. این وزارتخانه مسئول شناسایی افراد است و پس از ابلاغ فهرست به ما، گروه‌های بنیاد مأمور پیگیری وضعیت هر دانش‌آموز می‌شوند.

وی افزود: طبق عرف و آئین‌نامه آموزش و پرورش، اگر دانش‌آموزی تا پایان آبان‌ماه ثبت‌نام نکند، ترک‌تحصیل‌کرده تلقی می‌شود. در همین راستا، آموزش و پرورش اطلاعات ثبت احوال را با داده‌های دانش‌آموزی تطبیق می‌دهد و هر موردی که در فهرست نباشد، به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی می‌شود.

دهقان زمان اعلام آمار رسمی را نیمه دوم آبان‌ماه عنوان کرد و گفت: آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ در نیمه دوم آبان اعلام خواهد شد و ما منتظر دریافت اطلاعات جدید هستیم تا اقدامات حمایتی خود را آغاز کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین تأکید کرد: دانش‌آموزان بازمانده‌ای که در دهک‌های اول تا چهارم درآمدی قرار دارند، به‌ویژه در روستا‌ها و شهر‌های کوچک، در اولویت برنامه‌های بازگشت به تحصیل قرار می‌گیرند. همکاران ما از طریق گفت‌و‌گو با دانش‌آموز، مدیر و مشاور مدرسه و والدین، دلایل ترک تحصیل را شناسایی و برای رفع آن تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به علل مختلف بازماندن از تحصیل گفت: بسیاری از این دانش‌آموزان با مشکلات معیشتی، آسیب‌های اجتماعی یا محدودیت‌های فرهنگی و عرفی مواجه‌اند. مأموران ما با رایزنی و جلب اعتماد خانواده‌ها، زمینه ثبت‌نام مجدد فرزندانشان را فراهم می‌کنند. این دانش‌آموزان سپس از حمایت تحصیلی و مشاوره تلفنی بهره‌مند می‌شوند و بنیاد مستضعفان تا پایان دوره تحصیل پیگیر وضعیت آنان خواهد بود.

برچسب ها: رییس بنیاد مستضعفان ، دانش آموزان کم برخوردار ، حمایت از دانش آموزان
