باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قوه قضائیه فدرال آمریکا بار دیگر استقرار نیرو‌های گارد ملی در شهر پورتلند در شمال غربی این کشور را که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خواستار آن است، تا ۷ نوامبر متوقف کرد.

کارن امرگوت، قاضی فدرال در حکم ۱۶ صفحه‌ای خود اشاره کرد که برای مطالعه پرونده به زمان بیشتری نیاز دارد.

ترامپ می‌خواهد گارد ملی را در این شهر تحت کنترل دموکرات‌ها مستقر کند تا از مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE)، که ابزار اصلی در سیاست اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک هستند، در برابر اعتراضاتی که آنها را هدف قرار می‌دهد، محافظت کند.

استقرار نیرو‌های گارد ملی در چندین شهر دموکرات در آمریکا اختلافاتی را در دادگاه‌ها برانگیخته است.

این آخرین تحول در هفته‌های اخیر و پس از کشمکش‌های حقوقی در پورتلند، شیکاگو و سایر شهر‌های ایالات متحده است، زیرا دولت ترامپ به فدرالی کردن و استقرار گارد ملی در خیابان‌های شهر برای سرکوب اعتراضات روی آورده است.

پیش از این لی هریس، شهردار شهرستان شلبی و دیگر مقامات دولتی در ماه اکتبر شکایتی را مطرح و اعلام کردند که استقرار اعضای گارد ملی توسط فرماندار بیل لی در ممفیس، قانون ایالتی و قانون اساسی تنسی را نقض می‌کند.

