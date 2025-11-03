باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - سید امیر امیرزاد روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه در جریان بازدید از شرکت نفت پایا و صنایع شهرک صنعتی بندرعباس گفت: در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی، اراضی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های صنعتی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است و پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.

وی افزود: شهرک صنعتی بندرعباس با مساحت ۵۹ هکتار تاکنون میزبان ۱۲ پروژه صنعتی بوده که از این میان، ۹ طرح وارد مرحله بهره‌برداری شده و بیش از یک‌هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده‌اند، ضمن آنکه چند پروژه دیگر نیز در حال ساخت هستند و انتظار می‌رود تا دو سال آینده به تولید برسند.

امیرزاد با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ناترازی برق، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی هرمزگان مورد توجه ویژه قرار گرفته و واحدهایی که به این حوزه وارد شوند، از مشوق‌های قانونی برخوردار خواهند شد.

وی توضیح داد: تسهیلاتی نظیر واگذاری زمین با شرایط اجاره بلندمدت، تقسیط ده‌ساله اقساط قرارداد حق بهره و مجوز احداث نیروگاه خورشیدی روی سقف سوله‌ها از جمله مشوق‌هایی است که برای سرمایه‌گذاران در این بخش در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان اشاره کرد: تاکنون دو نیروگاه خورشیدی شامل نیروگاه یک مگاواتی شرکت سازه‌سازان و نیروگاه ۴۰۰ کیلوواتی احداث‌شده روی سقف شرکت شیشه فلوت هرمز در شهرک‌های صنعتی استان راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

حامد شکوهی سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان اختصاص یافته و طبق تکلیف ماده ۱۶، این رقم تا پایان سال جاری به بیش از پنج هزار هکتار خواهد رسید.

وی افزود: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش انرژی خورشیدی، برای اراضی اختصاص‌یافته ۸۰ درصد تخفیف اجاره در نظر گرفته شده و تنها ۲۰ درصد از اجاره محاسبه می‌شود تا انگیزه حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها افزایش یابد.

شکوهی با اشاره به اقلیم گرمسیری هرمزگان و مشکلات ناترازی برق در فصل تابستان تصریح کرد: ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان جزو اولویت‌های جدی است و همه دستگاه‌های بزرگ موظف شده‌اند به‌سمت این پروژه‌ها حرکت کنند.

سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: واگذاری این اراضی در تمام شهرستان‌های استان در حال انجام است و مدیریت امور اراضی نظارت دقیق بر روند انعقاد قراردادها، اجاره و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها دارد تا طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری اجرا شوند.



ربیعی نماینده شرکت نفت پایا با اشاره به آغاز فصل تازه فعالیت‌های این مجموعه گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و صادراتی در دستور کار قرار دارد و با تکمیل طرح‌های جاری، میزان اشتغال این شرکت حداقل دو برابر خواهد شد.

ربیعی اظهار کرد: سنگ بنای این شرکت از سال ۱۳۹۶ در استان هرمزگان گذاشته شد و در سال ۱۳۹۷ پس از طی مراحل قانونی، زمین مورد نیاز آن نهایی و عملیات اجرایی آغاز شد.

وی افزود: در سال‌های بعد، با تغییر سرمایه‌گذار، پروژه‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیدند و امروز مدیریت بهره‌برداری و مالکیت مجموعه به سهام‌دار عمده شرکت نفت پارس نفت پایهاب واگذار شده است.

ربیعی بیان کرد: شرکت نفت پایا امروز در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و اجرای پروژه‌های مهم صادراتی در برنامه کاری آن گنجانده شده است. به گفته او، در حال حاضر دو طرح عمده شامل پروژه مخازن و اسکله شهید در حال انجام است که نقش راهبردی در افزایش ظرفیت تولید و صادرات ایفا خواهد کرد.

نماینده شرکت نفت پایا تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها و تعریف پروژه‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود میزان اشتغال‌زایی مجموعه حداقل دو برابر شود و با هدف‌گذاری برای تولیدمحصول فینیش پروداکت (محصول نهایی)، در آینده شاهد عرضه بسته‌بندی‌شده محصولات در ظروف کوچک و حضور آن‌ها در ویترین تعویض‌روغنی‌ها و بازار مصرف داخلی باشیم.

ربیعی در پایان گفت: مسیر پیش‌روی نفت پایا به سمت توسعه، صادرات و تولید محصولات باکیفیت داخلی و بین‌المللی است و با همت کارکنان و برنامه‌ریزی دقیق، این مجموعه به یکی از بازیگران مهم صنایع نفتی جنوب کشور تبدیل خواهد شد.