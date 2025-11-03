مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان از فعالیت ۱۲ پروژه صنعتی و بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی نیز از افزایش ظرفیت زمین‌های واگذاری برای تولید برق خورشیدی تا پنج هزار هکتار تا پایان سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - سید امیر امیرزاد روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه در جریان بازدید از شرکت نفت پایا و صنایع شهرک صنعتی بندرعباس گفت: در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی، اراضی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های صنعتی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است و پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.  

وی افزود: شهرک صنعتی بندرعباس با مساحت ۵۹ هکتار تاکنون میزبان ۱۲ پروژه صنعتی بوده که از این میان، ۹ طرح وارد مرحله بهره‌برداری شده و بیش از یک‌هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده‌اند، ضمن آنکه چند پروژه دیگر نیز در حال ساخت هستند و انتظار می‌رود تا دو سال آینده به تولید برسند.  

امیرزاد با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ناترازی برق، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی هرمزگان مورد توجه ویژه قرار گرفته و واحدهایی که به این حوزه وارد شوند، از مشوق‌های قانونی برخوردار خواهند شد.  

وی توضیح داد: تسهیلاتی نظیر واگذاری زمین با شرایط اجاره بلندمدت، تقسیط ده‌ساله اقساط قرارداد حق بهره و مجوز احداث نیروگاه خورشیدی روی سقف سوله‌ها از جمله مشوق‌هایی است که برای سرمایه‌گذاران در این بخش در نظر گرفته شده است.  

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان اشاره کرد: تاکنون دو نیروگاه خورشیدی شامل نیروگاه یک مگاواتی شرکت سازه‌سازان و نیروگاه ۴۰۰ کیلوواتی احداث‌شده روی سقف شرکت شیشه فلوت هرمز در شهرک‌های صنعتی استان راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده‌اند. 

حامد شکوهی سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان اختصاص یافته و طبق تکلیف ماده ۱۶، این رقم تا پایان سال جاری به بیش از پنج هزار هکتار خواهد رسید.  

وی افزود: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش انرژی خورشیدی، برای اراضی اختصاص‌یافته ۸۰ درصد تخفیف اجاره در نظر گرفته شده و تنها ۲۰ درصد از اجاره محاسبه می‌شود تا انگیزه حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها افزایش یابد.  

شکوهی با اشاره به اقلیم گرمسیری هرمزگان و مشکلات ناترازی برق در فصل تابستان تصریح کرد: ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان جزو اولویت‌های جدی است و همه دستگاه‌های بزرگ موظف شده‌اند به‌سمت این پروژه‌ها حرکت کنند.  

سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: واگذاری این اراضی در تمام شهرستان‌های استان در حال انجام است و مدیریت امور اراضی نظارت دقیق بر روند انعقاد قراردادها، اجاره و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها دارد تا طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری اجرا شوند.
  

ربیعی نماینده شرکت نفت پایا با اشاره به آغاز فصل تازه فعالیت‌های این مجموعه گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و صادراتی در دستور کار قرار دارد و با تکمیل طرح‌های جاری، میزان اشتغال این شرکت حداقل دو برابر خواهد شد.   

ربیعی اظهار کرد: سنگ بنای این شرکت از سال ۱۳۹۶ در استان هرمزگان گذاشته شد و در سال ۱۳۹۷ پس از طی مراحل قانونی، زمین مورد نیاز آن نهایی و عملیات اجرایی آغاز شد.  

وی افزود: در سال‌های بعد، با تغییر سرمایه‌گذار، پروژه‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیدند و امروز مدیریت بهره‌برداری و مالکیت مجموعه به سهام‌دار عمده شرکت نفت پارس نفت پایهاب واگذار شده است.  

ربیعی بیان کرد: شرکت نفت پایا امروز در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و اجرای پروژه‌های مهم صادراتی در برنامه کاری آن گنجانده شده است. به گفته او، در حال حاضر دو طرح عمده شامل پروژه مخازن و اسکله شهید در حال انجام است که نقش راهبردی در افزایش ظرفیت تولید و صادرات ایفا خواهد کرد.  

نماینده شرکت نفت پایا تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها و تعریف پروژه‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود میزان اشتغال‌زایی مجموعه حداقل دو برابر شود و با هدف‌گذاری برای تولیدمحصول فینیش پروداکت (محصول نهایی)، در آینده شاهد عرضه بسته‌بندی‌شده محصولات در ظروف کوچک و حضور آن‌ها در ویترین تعویض‌روغنی‌ها و بازار مصرف داخلی باشیم.  

ربیعی در پایان گفت: مسیر پیش‌روی نفت پایا به سمت توسعه، صادرات و تولید محصولات باکیفیت داخلی و بین‌المللی است و با همت کارکنان و برنامه‌ریزی دقیق، این مجموعه به یکی از بازیگران مهم صنایع نفتی جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

 

