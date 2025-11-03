باشگاه خبرنگاران جوان ـ این مجموعه به کارگردانی «بِن اِی. ویلیامز» و با بازیگرانی، چون «کریس اونیل»، «وینت رابینسون» و «ریچارد کایل»، تاکنون موفق به کسب ۲۴ جایزه معتبر و ۱۱ نامزدی در جشنواره‌های بین‌المللی شده است.

در این مجموعه، یک کارآگاه پلیس به همراه همسرش ـ که مأمور سابق است ـ پس از ناپدید شدن دختر نوجوانشان، در مسیر تحقیقات با شبکه‌ای از فساد، خیانت و پنهان‌کاری در نهاد‌های قدرت روبه‌رو می‌شوند.

مجموعه «شش‌چهار» هر هفته، روز‌های چهارشنبه تا جمعه، ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش می‌شود.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران