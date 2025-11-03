رئیس پلیس راهور فارس، تمهیدات ترافیکی مراسم ۱۳ آبان روز دانش آموز در شهر شیراز را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ کورش کریمی رئیس پلیس راهور فارس، ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان ماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: مراسم روز دانش آموز ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۳ آبان در کنار ارگ کریم خان شیراز (میدان شهرداری) و با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: در این رابطه از صبح روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیر بلوار هجرت به سمت میدان شهدا، سه راه پیروزی و همه انشعابات آن و همچنین کنارگذر زند شرقی (دهنادی) به سمت میدان شهدا اجرایی و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

سرهنگ کریمی گفت: شهروندان به مانند همیشه با خادمان امنیت در مجموعه انتظامی استان فارس همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

