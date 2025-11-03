باشگاه خبرنگاران جوان _ این نیروگاه به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات با سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

سرپرست شرکت مادرتخصصی برق حرارتی امروز دوشنبه در آیین افتتاح این طرح گفت: برای تامین برق پایدار و تقویت شبکه ۴۰۰ کیلوولت منطقه شمال غرب کشور، شرکت برق حرارتی، طرح احداث نیروگاه سهند را با برخورداری از یک واحد گاز به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات و یک توربین بخار به ظرفیت ۱۴۴ مگاوات در دستور کار قرار داده است.

عظیم اعتمادی ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید برق در منطقه شمال غرب کشور و کمک به پایداری شبکه، افزایش متوسط بازده نیروگاه‌های حرارتی، کاهش مصرف سوخت و آب، پاسخ به نیاز روزافزون رشد منطقه برق منطقه، استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه‌های حرارتی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

سرپرست شرکت برق حرارتی، بازده نهایی این نیروگاه را بیش از ۵۸ درصد ذکر و اضافه کرد: براساس سیاست‌های وزارت نیرو و صنعت برق کشور برای استفاده بهینه از منابع به ویژه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و افزایش بازده تولید، طرح احداث این نیروگاه در برنامه توسعه تولید برق کشور قرار گرفته است.

اعتمادی با بیان اینکه این نیروگاه با بهره‌گیری از فناوری توربین‌های گازی بازده بالای کلاس «اف» احداث شده است، ادامه داد: در دوره ساخت این طرح ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و یک‌هزار نفر نیز بطور غیرمستقیم مشغول به فعالیت بوده‌اند.

نیروگاه سیکل‌ترکیبی سهند بناب در کیلومتر هفت جاده بناب به تبریز و در مجاورت نیروگاه بخار سهند در حال ساخت است.

واحد یک گازی کلاس F نیروگاه سهند، روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه در ساعت ۲۳:۱۵ با شبکه سراسری سنکرون شد. این پروژه از انتهای سال 1402 آغاز شده بود و با تکمیل کلیه فعالیت‌های راه اندازی بر اساس برنامه زمان‌بندی در زمان مقرر به اتمام رسید.

با سنکرون این واحد، تعداد واحدهای گازی راه اندازی شده توسط شرکت «او اند ام» مپنا به ۱۸۷ واحد رسید که از این تعداد ۶ واحد از نوع کلاس «اف» است.

