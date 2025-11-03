ولایتمداری و جهاد شناختی، دو راهبرد ماندگار در تداوم راه شهدا

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین گرامیداشت شهدای دانشآموز و یادبود ۱۷۷ شهید دانشآموز استان هرمزگان صبح امروز با حضور مسئولان ارشد شهرستان، علما، فرهنگیان، خانوادههای شهدا و جمعی از دانشآموزان در سالن فاروق عباسی شهر جناح برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سربازیزاده هدف از برگزاری چنین برنامههایی را یادآوری مسئولیت نسل امروز در قبال آرمانهای شهدا عنوان کرد و گفت: برپایی این آیینها نشاندهنده پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب و بیتفاوت نبودن نسبت به خون شهیدان است.
وی با بیان اینکه شهدا برای دفاع از ارزشهای الهی جان خود را فدا کردند، افزود: نامگذاری خیابانها و کوچهها به نام شهدا زمانی ارزشمند است که راه آنان در عمل ادامه یابد. به گفته وی، شهدا تنها برای رضای خدا قدم برداشتند و همین اخلاص سبب عاقبتبهخیری آنان شد.
حجتالاسلام والمسلمین سربازیزاده ولایتمداری را از برجستهترین ویژگیهای شهدا دانست و تصریح کرد: در طول ۴۶ سال انقلاب اسلامی، هرجا از رهنمودهای ولیفقیه فاصله گرفتیم آسیب دیدیم و هرجا تبعیت کردیم، به پیروزی رسیدیم.
وی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزههای موشکی، هستهای و علمی گفت: پیشرفتهای امروز ایران نتیجه تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب است؛ روزگاری حتی سیمخاردار نداشتیم، اما امروز در زمره کشورهای دارای فناوریهای پیشرفته قرار گرفتهایم.
سربازیزاده در ادامه با گرامیداشت یاد ۱۳ آبان، روز دانشآموز و استکبارستیزی، اظهار داشت: استکبارستیزی تا زمانی ادامه دارد که قدرتهای سلطهگر بخواهند ملتها را زیر سلطه خود ببرند و دشمنی آمریکا و غرب با ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریمها، در همین راستاست.
وی علت اصلی دشمنی غرب با جمهوری اسلامی را اسلام سیاسی دانست و افزود: اگر اسلام در حد نماز و روزه باقی بماند، استکبار با آن کاری ندارد، اما هنگامی که اسلام وارد عرصه سیاست، استقلال و مقاومت میشود، دشمنی آغاز میشود.
این روحانی همچنین جنگ شناختی را خطرناکترین شکل رویارویی امروز عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش میکند ذهن و باور نسل جوان را تسخیر کند؛ تا زمانی که در جنگ شناختی شکست نخوریم، در هیچ عرصهای شکست نخواهیم خورد.
منبع:روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بستک