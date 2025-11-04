بن سلمان ۱۸ نوامبر به کاخ سفید سفر خواهد کرد تا با ترامپ، دیدار و مجموعه‌ای از توافق‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری را امضا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان در تاریخ ۱۸ نوامبر به کاخ سفید سفر خواهد کرد و این دیدار در قالب یک سفر رسمی کاری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برگزار می‌شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که این سفر در زمانی انجام می‌شود که ترامپ در تلاش است تا عربستان را به پیوستن به فهرست کشور‌هایی که به «توافق‌های ابراهیم» ملحق شده‌اند، ترغیب کند.

ترامپ در سال ۲۰۲۰ توافق‌هایی را با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش برای عادی‌سازی روابط این کشور‌ها با رژیم تروریستی اسرائیل به امضا رساند.

در اواخر اکتبر گذشته، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که بن سلمان قصد دارد به واشنگتن سفر کند و قرار است در این سفر مجموعه‌ای از توافق‌ها با ترامپ امضا شود که شامل ابتکارات جدید تجاری و سرمایه‌گذاری در چارچوب «شراکت اقتصادی استراتژیک» است که طی سفر ترامپ به عربستان در ماه می‌گذشته اعلام شد.

هدف این سرمایه‌گذاری‌های عربستان در آمریکا، تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های انرژی، فناوری، زیرساختی و نظامی است.

ترامپ درحالی عربستان را برای عادی سازی روابط با اسرائیل تحت فشار گذاشته که چندی پیش بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل گفته بود با هیچ توافق عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی در صورتی که شامل تشکیل کشور فلسطین باشد، موافقت نخواهد کرد و در توهینی آشکار ادامه داد: «نه متشکرم، به شترسواری ادامه دهید.»

