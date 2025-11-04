راهپیمایی ۱۳ آبان روز جهانی استکبار ستیزی در ۵۴ شهر هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان شهروندان هرمزگانی با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از سیاست‌های استکباری آمریکا در منطقه و ایران اعلام کردند.

