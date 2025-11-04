باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در کرج از میدان توحید به سمت مصلی برگزار شد.

در این راهپیمایی حماسی که به مناسبت روز دانش آموز برگزار شد، دانش آموزان و همچنین گروه‌های مختلف مردم بصیر و ولایت مدار کرج فریاد استکبار ستیزی سر دادند.

۱۳ آبان، روزی است که روح ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی تبلور یافت؛ روزی که از دل شور و خشم نسل جوان، فریادی برخاست و به ندای بیداری جهانی تبدیل شد. این روز نه تنها نشانی از تاریخ بلکه آیینه‌ای است از جان‌های آگاه و اراده‌های پولادین که انقلاب اسلامی را تا قله پیروزی رساندند.

در تقویم انقلاب اسلامی، روزی می‌درخشد که نه‌تنها یادآور مبارزه دانش‌آموزان و دانشجویان با استکبار جهانی است، بلکه به نماد غیرت و بیداری نسل آینده بدل شده؛ روزی که کودکان و نوجوانان این سرزمین با قلبی مملو از ایمان، تاریخ را به نام خود نوشتند.