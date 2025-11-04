استاندار اردبیل گفت: ۱۳ آبان روزی به یادماندنی است که در این روز تاریخی، نقشه استعمارگران را خنثی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادگستری کل استان اردبیل و استاندار اردبیل به مناسبت فرا رسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: ۱۳ آبان سالروز تبعید امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان توسط رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نامگذاری شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: این روز با شکوه تا ابد در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند و از آفرینندگان آن به نیکی یاد می‌شود چرا که این بصیرت دانش‌آموزان، نقشه استعمارگران در تسلط به ملت‌ها و اقوام را برملا کرد که اگر فرصت حمله مسلحانه نداشته باشند از هر آشیانه‌ای برای تخریب، انحرف و به چالش کشیدن باور‌ها کوتاهی نخواهند کرد و ما ملت اسلامی که تکیه بر باور‌های اصیل الهی داریم هرگز اجازه چنین فرصتی را به دشمنان نخواهیم داد.

در بیانیه دادگستری کل استان اردبیل آمده است: امروز ایادی استکبار باید بدانند که ایران اسلامی به واسطه حضور رهبری فرزانه و آگاه به مسائل روز دنیا و اطاعت ملت، به طور یکپارچه از منویات پدرانه معظم له همواره آماده است در تمام میدان‌ها، صحنه‌ها، قدرت خود را به نمایش بگذارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدین وسیله با گرامیداشت فرا رسیدن ۱۳ آبان ماه، کلیه قضات و کارکنان تشکیلات قضایی استان همگام با سایر نمایندگان سه قوه در استان اردبیل با تبعیت از دستورات رهبر معظم انقلاب، همگام با سایر آحاد مردم در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کرده و از آحاد مردم ولایی و شهیدپرور دارالارشاد و دارالامان اردبیل دعوت می‌کند تا با حضور پرشکوه خود در راهپیمایی این روز، آرمان‌های ضداستکباری و ظلم‌ستیزانه انقلاب اسلامی را همچون گذشته، زنده نگه داشته و با آن تجدید میثاق کنند و عهدی دوباره ببندند.

در ادامه، در بیانیه استاندار اردبیل نیز به مناسبت فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا آمده است: ۱۳ آبان، یادآور فریاد بلند آزادی‌خواهی، ایستادگی و درخشش نسل آگاه این سرزمین است، ۱۳ آبان، روزی است که سه واقعه بزرگ، تبعید حضرت امام خمینی (ره)، قیام خونین دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ - در یک نام جمع شد تا این پیام روشن را به جهانیان دهد که مردم غیور و رشید ایران در برابر سلطه و زورگویی سر فرود نخواهد آورد.

در بیانیه استاندار اردبیل آمده است: اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموز شهید و نثار صلوات به ارواح بلند آنها، فرا رسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را به مردم انقلابی‌مان، به ویژه دانش‌آموزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در پرتو وحدت، ایمان و تلاش و همدلی این قشر آینده‌ساز، راه عزت و پیشرفت ایران اسلامی را پرشکوه‌تر از همیشه ادامه دهیم.

