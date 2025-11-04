باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اختراع یک وسیله جایگزین برق توسط دانش آموز نمونه + فیلم

دانش آموز نمونه در خصوص اختراع خود نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فائزه شریفی، دانش آموز نمونه با حضور در برنامه سلام تهران در مورد اختراع خود توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
دولت باید این خواهر را با کمک دانشمندان و امکانات یاری کنند که بتواند اختراعش را صنعتی کند و به ملت و خودش کمک کند باید در عمل از نخبگان حمایت کرد فقط چند برگ صحبت کافی نیست باید استفاده شود از علم نخبه ها
