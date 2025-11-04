رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعلیق فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف بررسی اقدامات و پیشبرد برنامهها و رویکرد پیشگیرانه اقدامات ثبتی برگزار شد.
جهانگیر با اشاره به اهمیت تبیین صحیح عملکردها در دستگاه قضایی گفت: در سالهای اخیر، علیرغم اقدامات گسترده و برجستهای که در کشور صورت گرفته است، در زمینه اطلاعرسانی و انعکاس این خدمات ضعف وجود داشته و شاید تنها ۲۰ درصد از فعالیتها بهدرستی گزارش شده باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: گزارشنویسی و اطلاع رسانی باید علمی، منطقی و تحلیلی تنظیم شود تا اثرگذاری واقعی خود را نشان دهد.
جهانگیر با تأکید بر نقش مؤثر سازمان ثبت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: حدود ۵۰ درصد از پروندههای کیفری کشور به مسائل مربوط به املاک و اسناد اختصاص دارد، گفت: تثبیت مالکیتها از طریق ثبت رسمی اسناد، نقشی اساسی در کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی ایفا میکند.
وی سه محور اصلی برای تدوین گزارش عملکرد را بررسی وضعیت گذشته، اقدامات انجامشده شامل امور روزمره و اقدامات تحولآفرین و چشمانداز آینده سازمان دانست و تصریح کرد: در انعکاس عملکردها نباید نگاه ما صرفاً سازمانی باشد؛ باید با نگاه ملی و کلان، آثار اقدامات را در توسعه کشور و ایجاد امید در جامعه بازتاب دهیم. امروز امیدآفرینی در هر عرصهای وظیفهی همگانی ماست.
در ادامه، حسن بابایی نیز، با اشاره به مأموریتهای گسترده این سازمان در برنامه هفتم توسعه گفت: هیچ دستگاهی به اندازه سازمان ثبت در سند تحول قضایی مأموریت ندارد.
بابایی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مهمترین و پیچیدهترین تکالیف ماست و از ابتدای اجرای این قانون از تیرماه ۱۴۰۳ تا کنون ۷ میلیون برگ سند سبز رنگ صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور به سامانههای ثبت الکترونیک خبر داد.
وی با اشاره به وجود بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامهای در کشور افزود: تبدیل این املاک به اسناد رسمی ظرف دو سال، با وجود محدودیتهای اجرایی، چالشی بزرگ است.
بابایی با اشاره به برخی اقدامات سازمان ثبت عنوان داشت: حدنگاری اراضی منابع طبیعی از ۲۰ درصد در شروع دوره اخیر مدیریتی به ۱۰۰درصد رسیده است. همچنین در سایر پهنهها حدنگاری رشد چشمگیری داشته است.
وی افزود: امروز بیش از ۹۰درصد شهرکهای صنعتی و شرکتهای زیرمجموعه آنها دارای سند مالکیت هستند که این اقدام در سالهای اخیر که با محوریت مسائل اقتصادی بوده است کار بسیار ارزشمندی بوده است.
رئیس سازمان ثبت از سند دار شدن تمامی املاک، پادگانها و مراکز نظامی خبر داد و گفت: در عرصه حدنگاری سواحل و فلات قاره نیز که نقش مهمی در اقتصاد و امنیت دارند اقدامات مهمی صورت گرفته است.
بابایی به صرفه جویی در چهل میلیون برگ کاغذ خبر داد و گفت: با الکترونیکی کردن فرآیند ثبت شرکتها و پلمپ الکترونیکی دفاتر این میزان صرفه جویی در کاغذ اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به تعلیق فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری از برگزاری همایش ارتقای شایستگیهای حرفهای رؤسای واحدهای ثبتی خبر داد و گفت: در هفته گذشته ۱۷۰ نفر از رؤسای ادارات ثبت سراسر کشور در این همایش شرکت کردند تا سطح دانش و مهارتهای مدیریتی و فنی آنان افزایش یابد.
منبع: قوه قضاییه