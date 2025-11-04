سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به گزارش‌های اخیر مبنی بر استفاده آمریکا از خاک این کشور برای عملیات پهپادی در افغانستان، این ادعاها را «کاملاً بی‌اساس» خواند و تأکید کرد که پاکستان هیچ توافقی با آمریکا در این زمینه ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ژنرال «احمد شریف چوهدری» سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در راولپندی، گزارش‌های مربوط به توافقات مخفی با آمریکا را رد کرد و تصریح نمود: «هیچ‌گونه سازوکار یا ترتیبی در پاکستان برای استفاده از پهپادها در عملیات نظامی علیه اهداف افغانستانی وجود ندارد.»

وی همچنین افزود که هیچ شکایت رسمی از سوی حکومت طالبان درباره استفاده از پهپادها یا عملیات هوایی از خاک پاکستان دریافت نشده است.

سخنگوی ارتش پاکستان در ادامه با اشاره به مسئولیت طالبان در مهار تروریسم گفت: «مقامات طالبان مسئول مهار تروریسم در داخل افغانستان هستند و ما در مذاکرات استانبول به صراحت از آنان خواسته‌ایم در برابر تروریست‌هایی که در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، اقدام کنند.»

چوهدری با انتقاد از طالبان تأکید کرد: «پاکستان هرگز طالبان افغانستان را به عنوان یک طرف قابل مذاکره نمی‌داند و برای آن‌ها هیچ جایگاهی در مذاکرات رسمی قائل نیست.»

وی همچنین به نقض توافقات دوحه توسط طالبان اشاره کرد و اظهار داشت که طالبان به وعده خود برای تشکیل حکومتی فراگیر عمل نکرده‌اند و اگر نتوانند توافقات خود را اجرا کنند، مسئولیت ناامنی‌های بیشتر در افغانستان و منطقه به عهده خودشان خواهد بود.

