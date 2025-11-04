معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با توجه به آلودگی و افزایش گرد و خاک در هوا از شهروندان خواست از خروج غیر ضروری از منزل و رفت و آمد در معابر شهری خودداری کنند.

 باشگاه خبرنگاران جوان -یحیی میرزاده، گفت: با توجه به پیش‌بینی تشدید سرعت باد‌های شمال شرقی، افزایش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی، به‌ویژه در مناطق بشاگرد، رودان، میناب، جاسک، بندرعباس و قشم، رعایت توصیه‌های بهداشتی از سوی شهروندان ضروری است.

وی افزود: انجام هرگونه فعالیت بدنی نظیر پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری در فضای باز می‌تواند موجب آسیب به دستگاه تنفسی شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کودکان، مادران باردار، سالمندان، بیماران آسمی و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی یا تنفسی باید از حضور در هوای آزاد اجتناب کنند.

میرزاده افزود: در صورت استفاده از خودروی شخصی، شیشه‌ها را بالا بکشید و سیستم تهویه را در حالت گردش هوای داخل قرار دهید.

وی گفت: در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک مناسب و عینک محافظ استفاده شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: کارکنان شاغل در فضا‌های باز ازجمله پاکبانان و مأموران پلیس باید از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند.

میرزاده با اشاره به اینکه شهروندان از مصرف سیگار و قلیان خودداری کنند گفت: مصرف شیر، ماست کم‌چرب، میوه و سبزیجات تازه و مایعات برای کاهش اثرات آلاینده‌ها توصیه می‌شود.

وی افزود: در صورت بروز تنگی نفس یا ناراحتی قلبی–عروقی، سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی یا بیمارستان مراجعه شود.

منبع : صداوسیما

برچسب ها: توصیه های بهداشتی ، آلودگی هوا ، هرمزگان
