باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام علی رضایی در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در تبریز با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) بر تداوم راه ایثار و مقاومت تاکید و اظهار کرد: عزت و عظمت ملت ایران مرهون خون شهیدان و هدایت امامین انقلاب اسلامی است. از خداوند می‌خواهیم این عزت و سربلندی روزبه‌روز افزون شود و پرچم انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلی آن حضرت ولی‌عصر (عج)، برسد.



وی با گرامیداشت یاد ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز گفت: دانش‌آموزان ما از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و جهادی حضور موثر داشته‌اند و همچنان پرچمدار ارزش‌های انقلاب هستند. این نسل مومن و انقلابی افتخار ملت ایران است.



مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج با اشاره به سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان تشریح کرد: حرکت دانشجویان انقلابی در سال ۵۸ که از سوی امام خمینی (ره) «انقلاب دوم» نام گرفت، از مهم‌ترین رخداد‌های تاریخ انقلاب اسلامی است. این حرکت نشان داد ملت ایران در برابر ظلم و سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری عقب‌نشینی نخواهد کرد.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تنها با اتکا به خداوند، وحدت مردم و رهبری الهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به پیروزی رسید افزود: تا زمانی که ملت ایران در مسیر ایمان، بصیرت، وحدت و تبعیت از ولایت حرکت کند، هیچ قدرتی توان مقابله با آن را نخواهد داشت.



حجت الاسلام رضایی خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران در کنار ملت‌های مظلوم منطقه از جمله فلسطین، لبنان، یمن و عراق ایستاده و از آنان دفاع می‌کند. این حمایت برخاسته از آموزه‌های اسلامی و ادامه راه شهدایی است که برای عزت اسلام و آزادگی جان خود را فدا کردند.



وی با اشاره به حوادث اخیر منطقه و دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: با وجود فشار‌ها و جنایات دشمنان، جبهه مقاومت با اتکا به وعده الهی و رهبری مومنانه به پیروزی رسید. رمز این پیروزی، توکل بر خدا، وحدت ملت‌ها، بصیرت در برابر توطئه‌ها و رهبری شایسته است.



وی گفت: تا زمانی که ملت ایران بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون شهیدان و ولایتمداری پایبند بماند، دشمنان راهی برای نفوذ و سلطه نخواهند داشت. ما موظفیم این مسیر را تا تحقق وعده الهی و ظهور منجی عالم بشریت ادامه دهیم.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما