در پی افزایش ناامنی دریایی در سواحل سومالی، منابع امنیتی از حمله افراد مسلح به یک کشتی ماهیگیری ایرانی و تیراندازی به یک نفتکش تجاری خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت امنیت دریایی «امبری» (Ambrey) اعلام کرد گزارشی دریافت کرده که نشان میدهد گروهی از افراد مسلح احتمالا یک کشتی ماهیگیری با پرچم ایران را در فاصله حدود ۳۳۲ مایل دریایی جنوبشرقی موگادیشو، پایتخت سومالی، تصرف کردهاند.
پیشتر، منابعی در بخش کشتیرانی گفته بودند که افراد مسلح به یک نفتکش تجاری دیگر (متعلق به ایران نبوده است) در نزدیکی سواحل موگادیشو حمله کرده و پس از تلاش ناموفق برای سوار شدن به کشتی، به سوی آن تیراندازی کردهاند.
به گفته منابع، اگر این حمله تایید شود، این نخستین حمله دزدان دریایی سومالیایی به کشتی تجاری از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون خواهد بود؛ حملهای که نگرانیها درباره امنیت مسیر انتقال انرژی و کالاهای حیاتی در منطقه را افزایش میدهد.
گروه انگلیسی مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» (Vanguard) نیز در یادداشتی اعلام کرد که نفتکش مورد حمله در زمان حادثه در فاصلهای حدود ۳۳۲ مایل دریایی از سواحل سومالی قرار داشته است؛ چهار مهاجم مسلح از سمت راست کشتی نزدیک شدند و شروع به تیراندازی کردند.
با این حال، خدمه نفتکش با بهصدا درآوردن آژیر هشدار، افزایش سرعت و انجام مانورهای انحرافی، از تصرف کشتی جلوگیری کردند. تیم امنیتی مسلح مستقر بر عرشه نیز بهسرعت واکنش نشان داده و مانع وارد آمدن هرگونه آسیب یا تلفات شدند.
منبع: آرتی