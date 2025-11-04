در پی افزایش ناامنی دریایی در سواحل سومالی، منابع امنیتی از حمله افراد مسلح به یک کشتی ماهیگیری ایرانی و تیراندازی به یک نفتکش تجاری خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت امنیت دریایی «امبری» (Ambrey) اعلام کرد گزارشی دریافت کرده که نشان می‌دهد گروهی از افراد مسلح احتمالا یک کشتی ماهیگیری با پرچم ایران را در فاصله حدود ۳۳۲ مایل دریایی جنوب‌شرقی موگادیشو، پایتخت سومالی، تصرف کرده‌اند.

پیش‌تر، منابعی در بخش کشتیرانی گفته بودند که افراد مسلح به یک نفتکش تجاری دیگر (متعلق به ایران نبوده است) در نزدیکی سواحل موگادیشو حمله کرده و پس از تلاش ناموفق برای سوار شدن به کشتی، به سوی آن تیراندازی کرده‌اند.

به گفته منابع، اگر این حمله تایید شود، این نخستین حمله دزدان دریایی سومالیایی به کشتی تجاری از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون خواهد بود؛ حمله‌ای که نگرانی‌ها درباره امنیت مسیر انتقال انرژی و کالا‌های حیاتی در منطقه را افزایش می‌دهد.

گروه انگلیسی مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» (Vanguard) نیز در یادداشتی اعلام کرد که نفتکش مورد حمله در زمان حادثه در فاصله‌ای حدود ۳۳۲ مایل دریایی از سواحل سومالی قرار داشته است؛ چهار مهاجم مسلح از سمت راست کشتی نزدیک شدند و شروع به تیراندازی کردند.

با این حال، خدمه نفتکش با به‌صدا درآوردن آژیر هشدار، افزایش سرعت و انجام مانور‌های انحرافی، از تصرف کشتی جلوگیری کردند. تیم امنیتی مسلح مستقر بر عرشه نیز به‌سرعت واکنش نشان داده و مانع وارد آمدن هرگونه آسیب یا تلفات شدند.

منبع: آرتی

برچسب ها: دزدان دریایی سومالی ، کشتی ایرانی
خبرهای مرتبط
پنتاگون حضور کشتی ایرانی در سواحل آمریکا را تکدیب کرد
امیردریادار ایرانی:
کشتی‌های ایرانی را در خلیج عدن و اقیانوس اطلس اسکورت می‌کنیم
ارتقای سطح ایمنی کشتی‌های تحت پرچم ایران و تردد کشتی‌های خارجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
ماهی گیران ایرانی در آبهای سومالی چکار میکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مردم سومالی قبلا ماهی گیری میکردند
وقتی کشور فرانسه در دریای اطراف سومالی بم اتم ازمایش کرد..باعث کشتار ماهیان شد و انها مجبور به دزد دریایی شدند
مستندش در یوتیوب وحود دارد
۰
۰
پاسخ دادن
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
نقد و بررسی مقارنِ نقش کمیته‌ انتخابات عراق در روند انتخاباتی این کشور
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
فشار سیاسی بر اف‌بی‌آی؛ اخراج هدفمند مأموران پرونده ترامپ
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
آخرین اخبار
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب را صادر کرد
کشتی ماهیگیری ایرانی هدف دزدان دریایی قرار گرفت
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
یونهاپ: کیم جونگ اون مایل به گفت‌و‌گو با ترامپ است
اسرائیل آتش‌بس را به خاک و خون کشید؛ تداوم بمباران و قتل‌عام
چرا توهم غرب برای خاورمیانه جدید محکوم به شکست است
سفر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به اسرائیل
ترس از تل‌آویو؛ امنیت خلیج فارس در نقطه عطف تاریخی
امارات متحده عربی چگونه با پول و پروکسی جنگ‌های آفریقا را تغذیه می‌کند؟
شورای امنیت سودان طرح آتش‌بس پیشنهادی آمریکا را بررسی می‌کند
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی از مهرماه
دستور جدید برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در ۴ استان
سرکوب اعتراضات ضد اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی سیدنی با اسپری فلفل و دستگیری + تصاویر
استفاده آمریکا از خاک ما برای عملیات پهپادی در افغانستان "کاملاً بی‌اساس" است
انتقاد آنکارا از عدم ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
چشم‌پزشک افغانستانی برنده بالاترین نشان علمی نروژ شد
هند محموله‌های جدید کمک‌های غذایی و دارویی به زلزله‌زدگان افغانستان ارسال می‌کند
دیدار رئیس اجرایی برشنا با معاون رئیس جمهور ترکمنستان برای توسعه همکاری های انرژی
هشدار فائو درباره فاجعه غذایی در نوار غزه
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید ترامپ: در صورت پیروزی ممدانی، کمک‌های فدرال به نیویورک محدود می‌شود
درخواست امیر قطر از جامعه جهانی برای حمایت از فلسطین در اجلاس دوحه
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
حمله پهپادی اوکراین به مجتمع پتروشیمی در اعماق خاک روسیه
تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا