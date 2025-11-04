باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، امروز، ۱۳ آبان ماه، صدها مربی ایستگاههای تندرستی در ایوان شمس گرد هم آمدند تا در برنامه «گردهمایی مربیان ایستگاههای ورزش شهروندی» تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و با آخرین شیوههای ارائه خدمات ورزش همگانی آشنا شوند.
در این مراسم که با هدف تجلیل از مربیان فعال و پیشکسوتان حوزه ورزش همگانی برگزار شد، معاونتهای ورزش بانوان و آقایان سازمان ورزش نیز با برپایی کارگاه توجیهی برای مربیان نسبت به ارتقای توانمندیها و راهبردهای تازه در ارائه خدمات ورزش شهروندی اهتمام داشتند.
فروزنده: زیرساختهای ورزشی را گسترش میدهیم
لطف اله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با حضور در این گردهمایی، ضمن پاسداشت ۱۳ آبان و تقدیر از روحیه محکم ملت بزرگ ایران، در خصوص اهمیت ورزش سخن گفت و افزود: شهردار تهران حمایت از ورزش همگانی را در اولویت برنامهها و سیاستهای خود قرار داده است.
وی در بخشی از اظهارات خویش، با بیان این که «۵۰۰سالن اورهال شده است» بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی تأکید کرد و خطاب به مربیان حاضر گفت: ورزش غیر از تضمین سلامت جسمی، شادابی و نشاط روح را تامین میکند، لذا شما بزرگواران فقط کار ورزشی نمیکنید، بلکه مفاهیم اخلاقی را ترویج میدهید. ما نیز، بسترها و زیرساختهای لازم را فراهم میکنیم.
اوجاقی: حال خوب را به مردم هدیه میدهیم
حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران نیز ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، در سخنانی تاکید کرد: حال دل مردم برای ما اهمیت دارد و مربیان به تحقق این مهم کمک میکنند. هدف و رسالت سازمان ورزش، توسعه و ترویج ورزش همگانی است.
وی که ایستگاههای ورزشی را اولین و موثرترین درگاه ارتباط ما با مردم برمی شمرد، تصریح کرد: این موضوع به حدی اهمیت دارد که مسابقات «قهرمان شهر ۴» را به دل بوستانها، مراکز پرتردد، ایستگاههای مترو و میادین شهری بردیم تا مردم بدون هزینه و به سهولت ورزش و تفریح کنند تا ضمن نهادینه کردن ورزش در میان خانوارهای تهرانی، گامی موثر در راستای اهداف سازمانی و نیز توسعه پایدار شهری برداریم؛ چرا که ورزش شهروندی یکی از مولفههای اصلی توسعه به شمار میرود.
در ادامه خلیلی رییس فدراسیون همگانی کشورمان ضمن تقدیر از اقدامات سازمان ورزش در راستای ترویج ورزش پر تهران، تلاشهای ارزنده مربیان ورزشی را ستودنی خواند.
تجلیل از فعالان ایستگاههای ورزشی تهران و خانواده معرز شهدا
در بخش پایانی این گردهمایی، از دو تن از جوانترین و دونفر از مسنترین مربیان در هر دو بخش بانوان و آقایان، ۴ سرمربی پیشکسوت، خانواده مربی فقید؛ شهیده قشقایی عبدی و خانواده معظم شهیدحسین آبادی، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
گفتنی است در این مراسم، علاوه بر مربیان، پیشکسوتان ورزشی همچون حسین شمس پیشکسوت فوتسال، افلاکی مربی تکواندو، خلیلی رییس فدراسیون همگانی، مومنی مقدم مربی پیشکسوت والیبالو مرضیه جعفری مربی فوتبال زنان حضور داشتند تا با اشتراک تجربه و همراهی با نسل جدید مربیان، به ترویج ورزش همگانی کمک کنند.
شایان ذکر است برنامه یاد شده بامداحی محسن عراقی مداح اهل بیت عصمت و طهارت و نیز نمایش ورزش باستانی و آئینی کشورمان همراه بود.