باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست «از تسخیر لانه جاسوسی تا جنگ ۱۲ روزه» به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز (۱۳ آبان)، عصر روز سهشنبه با حضور مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دانشگاه شاهد برگزار شد.
اوحدی در این مراسم، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تأکید بر تأسی به سیره زندگی ایشان، به اهمیت تاریخی روز ۱۳ آبان پرداخت و اظهار کرد: این مناسبت که در دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با خانواده دانشآموزان و دانشجویان مطرح شد، نقطه عطفی در راهبردهای سیاسی کشور است و این تأکیدات کاملاً صریح، شفاف و روشن بود.
وی تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ را نه یک حادثه یا برخورد هیجانی، بلکه نقطه اوج مبارزات مردمی در روند تاریخ انقلاب دانست و گفت: دلیل تأکید بر برگزاری سالگرد این وقایع، صرفاً تبلیغ و مانور نیست، بلکه به دنبال اهداف مقدس و بالاتری هستیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با طرح دو نگاه به تاریخ، بر لزوم تحلیل عمیق وقایع تأکید کرد و افزود: نگاه صحیح به تاریخ، نگاهی با تحلیل عمیق از واقعیت آنچه اتفاق افتاد است و به این سوال میپردازد که چرا واقعه ۱۳ آبان رخ داد.
معاون رییسجمهور افزود: مقام معظم رهبری روز گذشته فرمایش داشتند که توجه دقیق به اتفاقات موجب اعتماد به نفس میشود؛ یعنی در شرایط پس از انقلاب، عدهای دانشجو با تحلیل واقعی نسبت به روند انقلاب اقدام و لانه جاسوسی را تسخیر کردند.
اوحدی با اشاره به اینکه در همان زمان، جریانهای سیاسی مخالف تسخیر لانه جاسوسی بودند، پشتیبانی امام خمینی (ره) از این اقدام را عامل دوام و تثبیت آن دانست و تصریح کرد: دانشجویان خط امام، خط قرمز را شکستند و توانستند با توطئههایی که در لانه جاسوسی برای تجزیه کشور دنبال میشد، مقابله کنند.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین واقعه ۱۳ آبان ۴۳ و تصویب قانون کاپیتولاسیون را نقطه عطفی دیگر در تاریخ مبارزات دانست که منجر به تبعید امام راحل (ره) شد و انتخاب چنین روزی برای تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان را دارای هدف درست و تأسی به امام خمینی (ره) خواند.
وی بر لزوم هوشیاری و بصیرت دانشجویان در مقابل توطئههای دشمن تأکید کرد و با اشاره به نظریهپردازان تجزیه کشورهای اسلامی، افزود: دشمن به دنبال زمینگیر کردن توان هستهای و علمی کشور و هدف نهایی ایجاد رعب و وحشت و سپس تجزیه کشور بود، اما با ایستادگی مردم ما مواجه شد.
وی همچنین بر اهمیت روایتگری شهدا تأکید کرد و با ذکر نمونههایی از شهدای «جنگ ۱۲ روزه»، گفت: اگر کربلا ماند، به خاطر روایتگری حضرت زینب (س) بود که ما نیز باید ادامه دهنده راه ایشان باشیم.
اوحدی در پاسخ به دغدغههای مطرح شده، با اشاره به پیگیریهای اخیر، اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیریهای رئیس دانشگاه شاهد، کلیات طرح در کمیسیون عالی انقلاب فرهنگی تصویب و مصوب شد که دانشگاه شاهد مانند دانشگاههای وزارت علوم، بودجه دریافت کند.
وی در خصوص مشکلات دانشگاه، پرداخت بدهیهای بنیاد شهید به پیمانکاران دانشگاه شاهد را متعهد شد و گفت: وظیفه بنیاد شهید است که بدهیهای قابل توجه دانشگاه شاهد را پرداخت کند و متعهد شدهایم تا ظرف دو ماه آینده این بدهی پرداخت شود.
اوحدی همچنین عنوان کرد: سازمان اقتصادی کوثر متولی بازسازی و مرمت یادمان شهدای گمنام دانشگاه شاهد خواهد شد.
وی درخصوص مشکلات خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شاهد نیز گفت:اقداماتی در این زمینه انجام و مقرر شد به مطالبات دانشجویان پاسخ مناسبی داده شود و بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی ساختمان مناسبی به اینمنظور اختصاص دهد.
در بخش ابتدای این نشست، تعدادی از نمایندگان تشکلهای دانشجویی به بیان دغدغههای خود پرداختند و از خانواده «شهید سید رامین نصیری»، «شهیده زهره رسولی» و «شهیدان رایان و بهنام قاسمیان» از شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل آمد.
