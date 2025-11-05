با شکست سنای آمریکا در تصویب بودجه موقت، دولت این کشود در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ وارد طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ خود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز، چهارشنبه، آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شاهد طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ خود شد؛ وضعیتی که رکورد قبلی ۳۵ روزه (در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ) را نیز پشت سر گذاشته است. این اتفاق پس از آن رخ داد که سنای آمریکا برای چهاردهمین بار متوالی در تصویب قانون تامین مالی موقت دولت ناکام ماند.

سال مالی جدید از اول اکتبر گذشته آغاز شد، اما نبود توافق بر سر بودجه باعث شد که فعالیت بسیاری از نهاد‌های دولت فدرال متوقف شود، زیرا بودجه مصوب از سوی کنگره در دسترس نیست. این تعطیلی به معنی توقف کار سازمان‌هایی است که به‌طور مستقیم به بودجه سالانه دولت وابسته‌اند.

اختلاف اصلی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر حمایت مالی از بیمه درمانی در چارچوب قانون «مراقبت مقرون‌به‌صرفه» است که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود.

دموکرات‌ها خواهان تمدید کمک‌های مالی به شهروندان کم‌درآمد هستند و آن را شرط ازسرگیری فعالیت دولت می‌دانند، در حالی که جمهوری‌خواهان معتقدند این موضوع باید در زمانی دیگر و جدا از بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

 کیت پریستون، تحلیلگر سیاسی آمریکایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: «تبادل اتهامات میان دو حزب، به یک نمایش سیاسی تکراری تبدیل شده است. سران حاکم با این کار، فقط ظاهر مشروعیت را حفظ می‌کنند و مردم را به تماشاگران ناتوانِ یک نظام حزبی ناکارآمد تبدیل کرده‌اند؛ در حالی که آمریکا بدون توجه به اینکه چه کسی در قدرت است، به مسیر خود ادامه می‌دهد.»

او افزود که این تعطیلی برای ترامپ فرصتی فراهم کرده تا با استفاده از بحران، هزینه‌ها را کاهش دهد و کارکنان فدرال را تعدیل کند؛ اقدامی که کاخ سفید آن را «گامی برای اصلاح برنامه‌های ناکارآمد» توصیف کرده است.

از نظر اقتصادی، نظرسنجی مشترک شبکه‌های سی‌بی‌اس و YouGov نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد آمریکایی‌ها از پیامد‌های این تعطیلی نگران‌اند. طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، تعطیلی دولت فدرال موجب زیان اقتصادی بین ۷ تا ۱۴ میلیارد دلار خواهد شد که حتی پس از بازگشایی دولت نیز قابل جبران نخواهد بود.

منبع: اسپوتنیک

ترامپ: جمهوری‌خواهان فیلیباستر را حذف کنند تا تعطیلی دولت پایان یابد
استفاده دولت آمریکا از غذا به عنوان سلاح بر ضد مردم خود + فیلم
اوباما: ترامپ کشور را به «جایگاه تاریکی» کشانده؛ هر روز هالووین است اما بدون شیرینی!
