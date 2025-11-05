رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۵۶ دستگاه خودروی خارجی قاچاق به ارزش ۸۸۵ میلیارد تومان در سه انبار و تشکیل سه پرونده برای متهمان این پرونده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر قاچاق خودرو و فعالیت دلالان این حوزه، اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی سه باب انبار شدند که در آنها تعداد ۱۵۶ دستگاه خودروی خارجی وارداتی با نشان‌های تجاری بی‌وای‌دی، فولکس، لکسوس و... نگهداری می‌شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در این رابطه سه پرونده برای متهمان دستگیر شده تشکیل شده است. ارزش خودرو‌های مکشوفه ۸۸۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که تاکنون مبلغ ۵۴۴ میلیارد تومان جریمه برای آنها صادر شده و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این کشف با بهره‌گیری از ظرفیت و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات استان تهران انجام شد.

سردار رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه مقابله با تمامی مصادیق قاچاق کالا در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد، بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند در راستای مقابله همه‌جانبه با جرائم و مفاسد اقتصادی از جمله احتکار و نگهداری غیرقانونی کالای اساسی، سوخت و خودرو، مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ با پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

