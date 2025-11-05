معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار از نهایی شدن شهر تبریزبرای میزبانی این رویداد ملی خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب سلیمانی با قدردانی از همراهی و مشارکت مسئولین اجرایی استان آذربایجان شرقی و شورای شهر و شهرداری تبریز ابراز امیدواری کرد با تلاش همه مسئولان استانی و شهری، جشنواره ملی فیلم «ایثار» با بهترین کیفیت ممکن برگزار شود.

رئیس دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثاراضافه کرد: امید است این جشنواره با ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه نسبت به ارزش‌های معنوی فرهنگ ایثار و شهادت باعث تقویت همدلی اجتماعی و وفاق ملی شود.

وی معرفی شخصیت‌های برجسته و تاثیر گذار در حوزه جهاد و ایثار و کمک به تولید محتوا و توسعه‌ی آن، ایجاد بستر مناسب از طریق تبادل تجربیات ارزنده و تعامل میان سینماگران و صاحب نظران و متخصصان را از جمله اهداف جشنواره پیش رو عنوان کرد.

دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه «ایثار» به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه درشهر تبریز برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی جشنواره

برچسب ها: جشنواره فیلم ، فیلم ایثار
خبرهای مرتبط
فهرست کامل فیلم‌های جشنواره تالین با سینماگران ایرانی اعلام شد
طلبه فیلمساز در جشنواره فیلم کوتاه تهران درخشید
اعلام اسامی فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
آخرین اخبار
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تصویب سند ملی اسباب‌بازی
امضای تفاهم‌نامه همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان
بازآفرینی فرازهای غرورآفرین قهرمانان ورزشی در قاب ملی
موافقت شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی با ساخت ۹ فیلم‌نامه
روایت ماندگار بیداری و بالندگی
روایتی از امید، زندگی و شهادت «زهرا شمس بخش» در شبکه‌ی مستند