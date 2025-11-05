مقام نظامی: تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ارتش، امیر سرتیپ ناصر آراسته در مراسم افتتاحیه بیست‌ودومین دوره آموزش معارف جنگ، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز ۱۳ آبان، با اشاره به ضرورت تبیین جنایات و دخالت‌های آمریکا در جهان اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا طی دهه‌های اخیر با ایجاد صد‌ها پایگاه نظامی، کودتا، جنگ‌افروزی، دخالت در انتخابات و راه‌اندازی انقلاب‌های مخملی، بزرگترین عامل بحران‌های جهانی بوده است.

وی با تشریح آمار جنگ‌ها و تلفات انسانی در قرن بیستم، بیان کرد: اگر ملتی توان دفاعی نداشته باشد، ناچار به تسلیم در برابر بیگانگان می‌شود؛ لذا تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس هیات معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی با بیان اینکه هیات معارف جنگ، نهادی مأمور به روایت‌گری صحیح، مستند و اثرگذار دفاع مقدس است، گفت: طبق رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا، هدف ما انتقال حکمت‌ها، عبرت‌ها و آموزه‌های دفاع مقدس به نسل جوان است تا با شناخت تاریخ، برای تهدیدات آینده آماده باشند.

سرتیپ آراسته در خاتمه با قدردانی از اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس، تصریح کرد: مجموعه هیات معارف جنگ به‌دلیل باور و تعهد انقلابی، همچنان مشغول خدمت است و رسالت ما استمرار راه شهدا، حفظ یاد و نام آنان و تقویت بنیه معنوی و دفاعی کشور است.