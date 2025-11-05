باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا اسکندری اظهار کرد: در پی بازرسی کارشناسان دامپزشکی از انبار و سردخانه این فروشگاه، مقدار قابل توجهی مرغ با ظاهر فاسد و وضعیت بهداشتی نامناسب مشاهده شد که پس از نمونه‌برداری و بررسی‌های لازم، با دستور مقام قضایی و با حضور نماینده دادستانی شهرستان زاهدان از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم گردید.

دکتر اسکندری با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، افزود: نظارت بر مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی به‌صورت روزانه و مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف بهداشتی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، حتماً به تاریخ تولید، شرایط نگهداری و مجوز‌های بهداشتی دامپزشکی توجه کنند و موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش دهند.

منبع دامپزشکی سیستان و بلوچستان