در حادثه‌ای عجیب در شهر سان پیِر دولیرون، مردی با سابقه اعتیاد به الکل و مواد مخدر، با خودروی خود چندین عابر و دوچرخه‌سوار را زیر گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهر سان پیِر دولیرون در فرانسه شاهد حادثه‌ای عجیب بود؛ مردی با خودرویش سه نفر را در نقاط مختلف زیر گرفت و سپس برای از بین بردن مدارک، خودرو را به آتش کشید.

حادثه حدود ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی میان مناطق دولوس-دولیرون و سان پیِر-دولیرون رخ داد. راننده عمدا عابران پیاده و دوچرخه‌سواران را هدف قرار داد که در نتیجه آن، ۱۰ نفر زخمی شدند و حال دو تن از آنان وخیم گزارش شده است.

پلیس راننده را اندکی بعد در حالی که می‌کوشید خودرو را آتش بزند، دستگیر کرد.

لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این حادثه در منطقه‌ای با گردشگران زیاد رخ داده و افزود که راننده بلافاصله بازداشت شده است. او از آغاز تحقیقات فوری برای روشن شدن انگیزه و جزئیات حادثه خبر داد، بی‌آنکه اطلاعاتی از هویت یا وضعیت روانی مظنون ارائه دهد.

روزنامه لو پاریزین گزارش داد که راننده «ژاک. ج»، مردی در دهه سی زندگی از منطقه لا کوتینیه بوده که چند عابر و دوچرخه‌سوار را عمداً زیر گرفته و سپس خودرویش را آتش زده و هنگام بازداشت، تلاش کرده سیلندر گاز را باز کند.

به گفته شهردار منطقه، کریستوف سویر، ژاک پیش‌تر به خاطر مصرف الکل و مواد مخدر شناخته‌شده بود و رفتار‌های خطرناک در حالت مستی داشته است.  مقام‌های قضایی اعلام کردند که احتمال اختلال روانی متهم مطرح است، اما احتمال انگیزه تروریستی نیز در دست بررسی است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
فرانسوی ها تربیت ناپذیر ملت تو دنیا هستن

انوقت با پول و زور شون ، گروهی و تو کشور اسیایی و خاورمیانه ب بردگی میگیرندتا اعمال تروریستی
انجام بدن برای بدنامی این مناطق و مسلمان بخصوص
۰
۱
پاسخ دادن
France
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
احتمالا برای خودت دولت فرانسه کار میکرده. معمولا قبل از اینکه بخوان قانونی وضع کنن برای محدودیت های ترافیکی, الکلی و موادی بیشتر, چون اول با همچین حوادث ساختگی مردم رو میترسونن تا مردم با محدودیت های جدید موافق باشن. مهد آزادی خخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کاش من هم یکی از زیرگرفته شدگان این سانحه بودم، میدونید آخه فرانسه خیلی باکلاسه
آنچه در ذهن یک غربزده میگذرد
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عالی
تنابنده هم دوست داره گاوی باشه در چمنزارهای سوییس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
وای دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آدمهای بی هویت معمولا همینطوری هستند !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تروریست های اروپایی
۲
۹
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خوب به ما چه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حرومزاده ها حقتونه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
الکی شوخی مکن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
به ما چه؟؟کشوز خودشونه هر کاری دلشون میخاد میکنن
ذره ای برام مهم نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
فرانسه دیوونه خونه است
۴
۱۵
پاسخ دادن
