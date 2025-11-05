باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهر سان پیِر دولیرون در فرانسه شاهد حادثه‌ای عجیب بود؛ مردی با خودرویش سه نفر را در نقاط مختلف زیر گرفت و سپس برای از بین بردن مدارک، خودرو را به آتش کشید.

حادثه حدود ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی میان مناطق دولوس-دولیرون و سان پیِر-دولیرون رخ داد. راننده عمدا عابران پیاده و دوچرخه‌سواران را هدف قرار داد که در نتیجه آن، ۱۰ نفر زخمی شدند و حال دو تن از آنان وخیم گزارش شده است.

پلیس راننده را اندکی بعد در حالی که می‌کوشید خودرو را آتش بزند، دستگیر کرد.

لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این حادثه در منطقه‌ای با گردشگران زیاد رخ داده و افزود که راننده بلافاصله بازداشت شده است. او از آغاز تحقیقات فوری برای روشن شدن انگیزه و جزئیات حادثه خبر داد، بی‌آنکه اطلاعاتی از هویت یا وضعیت روانی مظنون ارائه دهد.

روزنامه لو پاریزین گزارش داد که راننده «ژاک. ج»، مردی در دهه سی زندگی از منطقه لا کوتینیه بوده که چند عابر و دوچرخه‌سوار را عمداً زیر گرفته و سپس خودرویش را آتش زده و هنگام بازداشت، تلاش کرده سیلندر گاز را باز کند.

به گفته شهردار منطقه، کریستوف سویر، ژاک پیش‌تر به خاطر مصرف الکل و مواد مخدر شناخته‌شده بود و رفتار‌های خطرناک در حالت مستی داشته است. مقام‌های قضایی اعلام کردند که احتمال اختلال روانی متهم مطرح است، اما احتمال انگیزه تروریستی نیز در دست بررسی است.

منبع: آر تی