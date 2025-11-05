شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور دانشنامه فارغ التحصیلان واحد بین الملل دانشگاه پیام نور ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما تعداد کثیری از دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه پیام نور در واحد‌های بین المللی؛ قشم و کیش در ورودی ۱۴۰۱ به بعد فارغ التحصیل شدند؛ اما هنوز دانشنامه آنها صادر نشده و برای آنها مشکلات فراوانی به وجود آمده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام، ما ۴۰۰۰ نفر از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور واحد‌های بین‌الملل، قشم و کیش (ورودی ۱۴۰۱ به بعد) بطور قانونی پذیرش شدیم. شهریه پرداخت شده، کلاس و آزمون گذراندیم و پایان‌نامه دفاع کردیم. متاسفانه وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور دانشنامه‌ی ما رو صادر نمیکنند. هیچکس پاسخگوی ما نیست و همه سلب مسئولیت میکنند. لطفا صدای ما باشید.

